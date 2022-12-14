北京疫情反撲傳多人染疫亡 中國官方例行記者會接連取消
〔即時新聞／綜合報導〕中國當局放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防控政策後，卻因為沒有規劃完整配套措施，導致民眾恐慌，醫療體系近崩潰，甚至出現退燒藥短缺等情況，社群平台近日傳出，現在北京疫情嚴峻，開始陸續有民眾染疫致死，中國當局今午公告，原定明天上午舉行的新聞記者會因「工作安排」緣故改為網路發布，外界推測可能和疫情擴大有關。
社群平台「方舟子」推特昨（13）日發文，他所認識的北京居民大部分都已染疫，且都說出現發燒症狀，更有多人表示症狀嚴重，這與美國情況不符，因為美國接種過疫苗後染疫民眾，多數僅出現輕症或無症狀，顯見中國疫苗根本無效，還有反作用。
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方舟子說，北京疫情已經如此嚴重，且開始陸續有人染疫死亡，「那就不是在新10條之後才爆發的」，推測至少已經爆發約半個月左右，「只是當局一直瞞著」，控制不住疫情，加上政治風險太大，使北京無法如上海一樣實施封城，正巧碰上「白紙革命」運動，「當局乾脆就什麼都不管了」，並附上2名來自北京的網友截圖。
1名網友透露，他身邊有超過30人染疫，僅有1例是無症狀，其他人都出現高燒、肌肉酸痛，特別是喉嚨疼的症狀；另外1名網友則說，他朋友的阿姨65歲，無症狀後送醫院後突然去世，殯儀館說12日火化了85位死者，其中有20位是陽性確診逝世。
此外，因北京疫情嚴重，也影響中國官方例行召開的記者會，包括中國國台辦原定舉行的例行記者會停開，這是繼11月30日後，再度取消記者會；中國國家統計局今中午也突宣布，原本明（15）日舉行的11月份經濟情況記者會，改成網路發布。
北京疫情已经这么严重，开始陆陆续续死人，那就不是“新十条”之后才爆发的，至少已爆发半个多月了，一直瞒着，但又控制不住，北京没法像上海那样搞封城，政治风险太大。正好碰上抗议运动，当局干脆就什么都不管了。 pic.twitter.com/eaYtl5dEMz— 方舟子 （@fangshimin） December 13, 2022
我认识的北京居民大部分都已被感染，而且都说有发烧症状，多人表示症状很严重。这与美国的情况不符，美国被感染的人如果打过疫苗大部分都只有轻微症状或无症状。说明中国的疫苗没效，说不定还有反作用。但按北京卫健委的数据，北京马上要清零了。 pic.twitter.com/fqxRc3GUmt— 方舟子 （@fangshimin） December 13, 2022
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