北京疫情反撲傳多人染疫亡 中國官方例行記者會接連取消

社群平台近日傳出現在北京疫情嚴峻，開始陸續有民眾染疫致死，同時中國官方例行召開的記者會也相繼取消。圖為北京某醫院發熱門診。（彭博）

2022/12/14 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防控政策後，卻因為沒有規劃完整配套措施，導致民眾恐慌，醫療體系近崩潰，甚至出現退燒藥短缺等情況，社群平台近日傳出，現在北京疫情嚴峻，開始陸續有民眾染疫致死，中國當局今午公告，原定明天上午舉行的新聞記者會因「工作安排」緣故改為網路發布，外界推測可能和疫情擴大有關。

社群平台「方舟子」推特昨（13）日發文，他所認識的北京居民大部分都已染疫，且都說出現發燒症狀，更有多人表示症狀嚴重，這與美國情況不符，因為美國接種過疫苗後染疫民眾，多數僅出現輕症或無症狀，顯見中國疫苗根本無效，還有反作用。

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方舟子說，北京疫情已經如此嚴重，且開始陸續有人染疫死亡，「那就不是在新10條之後才爆發的」，推測至少已經爆發約半個月左右，「只是當局一直瞞著」，控制不住疫情，加上政治風險太大，使北京無法如上海一樣實施封城，正巧碰上「白紙革命」運動，「當局乾脆就什麼都不管了」，並附上2名來自北京的網友截圖。

1名網友透露，他身邊有超過30人染疫，僅有1例是無症狀，其他人都出現高燒、肌肉酸痛，特別是喉嚨疼的症狀；另外1名網友則說，他朋友的阿姨65歲，無症狀後送醫院後突然去世，殯儀館說12日火化了85位死者，其中有20位是陽性確診逝世。

此外，因北京疫情嚴重，也影響中國官方例行召開的記者會，包括中國國台辦原定舉行的例行記者會停開，這是繼11月30日後，再度取消記者會；中國國家統計局今中午也突宣布，原本明（15）日舉行的11月份經濟情況記者會，改成網路發布。

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