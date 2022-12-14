為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京疫情反撲傳多人染疫亡 中國官方例行記者會接連取消

    社群平台近日傳出現在北京疫情嚴峻，開始陸續有民眾染疫致死，同時中國官方例行召開的記者會也相繼取消。圖為北京某醫院發熱門診。（彭博）

    社群平台近日傳出現在北京疫情嚴峻，開始陸續有民眾染疫致死，同時中國官方例行召開的記者會也相繼取消。圖為北京某醫院發熱門診。（彭博）

    2022/12/14 17:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國當局放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防控政策後，卻因為沒有規劃完整配套措施，導致民眾恐慌，醫療體系近崩潰，甚至出現退燒藥短缺等情況，社群平台近日傳出，現在北京疫情嚴峻，開始陸續有民眾染疫致死，中國當局今午公告，原定明天上午舉行的新聞記者會因「工作安排」緣故改為網路發布，外界推測可能和疫情擴大有關。

    社群平台「方舟子」推特昨（13）日發文，他所認識的北京居民大部分都已染疫，且都說出現發燒症狀，更有多人表示症狀嚴重，這與美國情況不符，因為美國接種過疫苗後染疫民眾，多數僅出現輕症或無症狀，顯見中國疫苗根本無效，還有反作用。

    方舟子說，北京疫情已經如此嚴重，且開始陸續有人染疫死亡，「那就不是在新10條之後才爆發的」，推測至少已經爆發約半個月左右，「只是當局一直瞞著」，控制不住疫情，加上政治風險太大，使北京無法如上海一樣實施封城，正巧碰上「白紙革命」運動，「當局乾脆就什麼都不管了」，並附上2名來自北京的網友截圖。

    1名網友透露，他身邊有超過30人染疫，僅有1例是無症狀，其他人都出現高燒、肌肉酸痛，特別是喉嚨疼的症狀；另外1名網友則說，他朋友的阿姨65歲，無症狀後送醫院後突然去世，殯儀館說12日火化了85位死者，其中有20位是陽性確診逝世。

    此外，因北京疫情嚴重，也影響中國官方例行召開的記者會，包括中國國台辦原定舉行的例行記者會停開，這是繼11月30日後，再度取消記者會；中國國家統計局今中午也突宣布，原本明（15）日舉行的11月份經濟情況記者會，改成網路發布。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北京醫護疫情中淪陷 專家：比照戰時輕症應上班
    2022/12/13 18:18

    北京醫護疫情中淪陷 專家：比照戰時輕症應上班
    鄭州宣布封控管理喊「5天殲滅疫情」 網酸：癡人說夢
    2022/11/24 15:02

    鄭州宣布封控管理喊「5天殲滅疫情」 網酸：癡人說夢

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    中國單日本土新增2432例 吉林省已有5家方艙醫院
    2022/03/17 10:10

    中國單日本土新增2432例 吉林省已有5家方艙醫院
    武漢肺炎》北京確診連環爆！中國網友大罵：領導集體辭職吧
    2021/01/11 21:25

    武漢肺炎》北京確診連環爆！中國網友大罵：領導集體辭職吧

    李毓芬發起全球女性支援活動 #EmpowerHer
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播