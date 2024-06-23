全國僅4輛！百萬大型重機噪音超標 奧古斯塔被攔恐吞3600元罰單

桃園警方發現1輛義大利生產的奧古斯塔大型重機車發出巨大噪音，經攔查檢測噪音達103分貝，超標9分貝。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/06/23 08:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局昨（22）日晚間會同桃園市環保局在桃園區風禾公園執行「靜桃專案」，發現1輛義大利的奧古斯塔（MV Agusta）大型重型機車發出巨大噪音，經攔查檢測達103分貝，超標9分貝，環保局稽查人員當場開單告發，依法可裁處1800元到3600元罰鍰，並通知複驗；據悉，這輛車新車要價超過百萬，全國只有4輛；車主稱車輛未改裝。

桃園警分局表示，此次針對改裝噪音車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格噪音車輛共13輛，其中，員警攔查一輛奧古斯塔大型重機車，發現其排氣管發出巨大噪音，隨即帶往風禾公園進行噪音檢測，經檢測果然噪音超標9分貝，環保局隨即對車主開單告發並通知複驗。

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桃園警分局統計，截至目前經環、警、監聯合稽查所告發噪音超標件數已逾500件，員警利用線上勤務攔查拍照後函報環保局通知複驗也有將近4000件，相關陳情案件降低約2成左右，「靜桃專案」產生效果，將持續努力達成「還靜於民」目標。

另，桃園警分局21、22日執行「雷霆除暴專案」擴大臨檢、酒駕路檢等勤務，針對易發生危害的治安顧慮場所實施高強度、高密度掃蕩臨檢查察，並針對危險駕車及酒駕熱點路段實施封鎖式路攔檢勤務，呼籲汽機車駕駛人勿以身試法。

桃園警分局22日晚間會同桃市府環保局執行「靜桃專案」，針對改裝噪音車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格噪音車輛共13輛。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局22日晚間會同桃市府環保局執行「靜桃專案」，針對改裝噪音車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格噪音車輛共13輛。（記者鄭淑婷翻攝）

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