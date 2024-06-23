為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

全國僅4輛！百萬大型重機噪音超標 奧古斯塔被攔恐吞3600元罰單

桃園警方發現1輛義大利生產的奧古斯塔大型重機車發出巨大噪音，經攔查檢測噪音達103分貝，超標9分貝。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警方發現1輛義大利生產的奧古斯塔大型重機車發出巨大噪音，經攔查檢測噪音達103分貝，超標9分貝。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/06/23 08:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局昨（22）日晚間會同桃園市環保局在桃園區風禾公園執行「靜桃專案」，發現1輛義大利的奧古斯塔（MV Agusta）大型重型機車發出巨大噪音，經攔查檢測達103分貝，超標9分貝，環保局稽查人員當場開單告發，依法可裁處1800元到3600元罰鍰，並通知複驗；據悉，這輛車新車要價超過百萬，全國只有4輛；車主稱車輛未改裝。

桃園警分局表示，此次針對改裝噪音車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格噪音車輛共13輛，其中，員警攔查一輛奧古斯塔大型重機車，發現其排氣管發出巨大噪音，隨即帶往風禾公園進行噪音檢測，經檢測果然噪音超標9分貝，環保局隨即對車主開單告發並通知複驗。

桃園警分局統計，截至目前經環、警、監聯合稽查所告發噪音超標件數已逾500件，員警利用線上勤務攔查拍照後函報環保局通知複驗也有將近4000件，相關陳情案件降低約2成左右，「靜桃專案」產生效果，將持續努力達成「還靜於民」目標。

另，桃園警分局21、22日執行「雷霆除暴專案」擴大臨檢、酒駕路檢等勤務，針對易發生危害的治安顧慮場所實施高強度、高密度掃蕩臨檢查察，並針對危險駕車及酒駕熱點路段實施封鎖式路攔檢勤務，呼籲汽機車駕駛人勿以身試法。

桃園警分局22日晚間會同桃市府環保局執行「靜桃專案」，針對改裝噪音車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格噪音車輛共13輛。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局22日晚間會同桃市府環保局執行「靜桃專案」，針對改裝噪音車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格噪音車輛共13輛。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局22日晚間會同桃市府環保局執行「靜桃專案」，針對改裝噪音車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格噪音車輛共13輛。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局22日晚間會同桃市府環保局執行「靜桃專案」，針對改裝噪音車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格噪音車輛共13輛。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北大重機5萬多台僅117格專用車位 開放停機車格要等中央決定
2024/04/30 17:32

新北大重機5萬多台僅117格專用車位 開放停機車格要等中央決定
桃園2公有停車場試辦大型重機停放機車格 停車費降至10元
2024/04/02 20:20

桃園2公有停車場試辦大型重機停放機車格 停車費降至10元

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
大型重機族留意！6/1起到司馬庫斯 特定時段單向禁止行駛
2024/05/08 20:22

大型重機族留意！6/1起到司馬庫斯 特定時段單向禁止行駛
路權團體聚集交通部 提爭取大型重機上國道等3訴求
2024/05/01 16:46

路權團體聚集交通部 提爭取大型重機上國道等3訴求

台積電帶動高大特區 景觀輕豪宅當紅
噪音車「麥噪」！基北北桃暑期加強取締 環警攔查、科技執法多管齊下
2024/06/14 10:29

噪音車「麥噪」！基北北桃暑期加強取締 環警攔查、科技執法多管齊下
山道猴麥走！北宜公路聯合稽查 2小時開出24張罰單
2024/04/21 16:08

山道猴麥走！北宜公路聯合稽查 2小時開出24張罰單
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播