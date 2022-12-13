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    北京醫護疫情中淪陷 專家：比照戰時輕症應上班

    北京疫情正快速蔓延，民眾在藥房外排隊買藥。（美聯社）

    北京疫情正快速蔓延，民眾在藥房外排隊買藥。（美聯社）

    2022/12/13 18:18

    〔中央社〕北京疫情正快速蔓延，中國專家曾光說，為了讓醫院正常運作，無症狀和輕症的染疫醫護人員仍需工作，現在要如戰時「輕傷不下火線」。至於這是否會增加病人感染風險，他坦言要看情況。

    澎湃新聞今天報導，中國疾病預防控制中心前首席科學家曾光說，COVID-19疫情風暴來的太快，醫護人員被感染的不在少數，如何保證醫院的正常運轉成為焦點問題。

    他指出，北京有的醫院已經號召65歲以下的離退休醫護人員返院上班。

    曾光認為，在病人大量增加的情況下，北京市提出了緊急應對措施，醫護人員中無症狀感染、輕症患者堅仍要上班，如同戰爭時期「輕傷不下火線」。只有這樣，才能保障發燒門診24小時運行，做好中、重度患者的診療和搶救工作。

    但染疫醫護在院工作，是否會增加免疫能力較弱的病人的感染風險？曾光說，這要與疫情的嚴重程度相權衡。「目前感染的醫護人員如果不上崗，那麼損失更大，病人會都進不了醫院，造成更大的問題。」

    此外，他也說要加強醫護人員的防護措施，對非傳染科室，特別是老年和慢性病病房，盡量安排未感染的醫護人員到班。

    曾光表示，醫生要加強防護，醫生要最早接種疫苗，現在已經不是等什麼都準備好以後，疫情再來。現在醫護崗位上的人員很緊缺，先要完成治病的需求。

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