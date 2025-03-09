今持續回溫！中南部上看28度 週四鋒面再來
今日白天氣溫持續回升，北部及宜蘭、花蓮高溫21至23度，其他地區約25至28度，感受溫暖舒適。（資料照）
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（9）日大陸冷氣團減弱，各地早晚仍涼，中部以北及宜蘭低溫約14、15度，其他地區16、17度左右。白天氣溫持續回升，北部及宜蘭、花蓮高溫21至23度，其他地區約25至28度，感受溫暖舒適，澎湖整天16至19度、金門13至20度、馬祖10至13度。
天氣方面，由於水氣略為減少，迎風面的基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨機會，大台北地區也有零星飄雨，其他地區為多雲到晴。
請繼續往下閱讀...
空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級
週一至週二（10日、11日），桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週三（12日）東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週一至週三，北部及東北部15至28度，中部17至29度，南部18至31度，花東19至27度。
週四（13日）隨著鋒面通過，全台各地及澎金馬降雨機率高，主要在西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，可能伴隨雷擊及強陣風。
溫度:
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|15 ~ 21
|15 ~ 25
|17 ~ 25
|22 ~ 28
今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）
今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）
今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）