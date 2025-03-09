罷免羅明才掃街遇鬧場！「紅衣姐」飆髒話、搶手機 全都被錄下

紅衣女子向罷團志工比出不雅手勢，並以英文髒話辱罵。（記者陳奕劭翻攝）

2025/03/09 06:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕罷免國民黨新北市立委羅明才第二階段連署13日開跑，罷免團體「拔羅波」昨天（8日）先到新店區建國市場發文宣，突然遇到一名身穿紅衣的女子鬧場，不但阻攔志工發文宣，不斷說出挑釁言語，還動手爭搶拍攝者相機，引發激烈衝突。「拔羅波」報警，強調絕不姑息任何形式的暴力。

罷免團體昨天在新店建國市場發文宣，竟然遇到反對者阻饒，一名身穿紅衣的女子阻擋在志工面前，高喊「揍我、揍我」，比出不雅手勢伴隨英語髒話，高聲嗆志工「不喜歡他們的人滾蛋」。

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這名女子自稱是「加拿大回來的華僑」、「賴清德的同鄉」，說她看不起「抗中保台」的行為，當志工拿起手機蒐證時，引發女子不滿，不但拍打攝影者的手臂，還動手爭搶手機，身旁民眾也勸阻「不要激動」，才結束這場衝突。

另外，罷免團體在小碧潭捷運站發文宣時，也遇到一名女子辱罵「X蛋、妖孽」等詞語後離場，所幸未爆發衝突。

罷免團體「拔羅波」表示，這些行為已涉及公然侮辱與誹謗，他們已委任律師，昨天已前往新店分局提告，感謝當下聲援與保護他們的民眾，也感謝新店分局的長官與員警積極協助報案、調閱監視器及與筆錄。

罷團強調，「台灣是民主法治國家，任何試圖干預罷免活動的行為，皆須承擔法律責任」，請志工留意，若遇到任何不理性的辱罵與挑釁，請保持冷靜、出聲制止並蒐證，團隊歡迎意見交流，但絕不姑息任何形式的暴力，未來遇到類似狀況，將積極尋求法律與警方協助，保障志工安全。

紅衣女子不滿罷團志工蒐證，動手爭搶手機。（記者陳奕劭翻攝）

女子向罷團志工辱罵，「不喜歡他們的人滾蛋」。（記者陳奕劭翻攝）

紅衣女子拍打罷團志工手臂，嗆聲自己是賴清德同鄉。（記者陳奕劭翻攝）

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