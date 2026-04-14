為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀親上火線砲轟黃國昌主導開除黨籍 駁斥「拿錢才離開」

    2026/04/14 14:37 即時新聞／綜合報導
    李貞秀14日出席節目砲轟黃國昌，並駁斥「拿錢才離開」等內容。（資料照）

    李貞秀14日出席節目砲轟黃國昌，並駁斥「拿錢才離開」等內容。（資料照）

    民眾黨中評會13日討論中配立委李貞秀違紀案，宣布將其開除黨籍，並指控她以辭任立委為對價，要求獲取金錢補償。對此，李貞秀今（14日）出席《94要客訴》節目，除了砲轟黃國昌之外還駁斥「拿錢才離開」等內容。

    李貞秀在《94要客訴》表示，她被開除黨籍後拒絕所有媒體邀約，打算自己吞下所有委屈，原本是要保護民眾黨，但看到黃國昌出來胡說八道（黃指稱絕不容許李要求黨內補償她立委任期薪水），讓她感到若不出來澄清就等於坐實對方的指控，而這關係到了她和中配族群的名聲。

    李貞秀說，當初的失言風波（誤指高虹安拿了柯文哲新台幣700萬元）確實是她的錯誤，但她有錯就馬上承認並道歉，原本覺得這件事已經過了，沒想到最後一個一個跳出來要逼她離開，而且是黃國昌的人馬（館長等人）。

    李貞秀指出，如果她因為失言而退（辭立委），對自己、柯文哲、民眾黨來說就變成笑話，她認為至少要把這個立法院會期做完（到今年8月），這是對中配的承諾，但現在黨內這些人沒有按照柯文哲的想法走。

    李貞秀澄清，她不可能會拿柯文哲、民眾黨一分錢，自己只是要求「誰要她走就誰買單」、「誰得利誰買單」。李貞秀進一步強調，她做到8月就會自行辭職，這樣大家都好看，但有「壞人」要這樣做，就必須自己付出代價，她並非是要民眾黨付錢。

    李貞秀最後砲轟，現在就是黃國昌主導她離開，但她不能讓民眾黨變時代力量第二，因此決定站出來回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播