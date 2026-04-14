李貞秀親上火線砲轟黃國昌主導開除黨籍 駁斥「拿錢才離開」

李貞秀14日出席節目砲轟黃國昌，並駁斥「拿錢才離開」等內容。（資料照）

民眾黨中評會13日討論中配立委李貞秀違紀案，宣布將其開除黨籍，並指控她以辭任立委為對價，要求獲取金錢補償。對此，李貞秀今（14日）出席《94要客訴》節目，除了砲轟黃國昌之外還駁斥「拿錢才離開」等內容。

李貞秀在《94要客訴》表示，她被開除黨籍後拒絕所有媒體邀約，打算自己吞下所有委屈，原本是要保護民眾黨，但看到黃國昌出來胡說八道（黃指稱絕不容許李要求黨內補償她立委任期薪水），讓她感到若不出來澄清就等於坐實對方的指控，而這關係到了她和中配族群的名聲。

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李貞秀說，當初的失言風波（誤指高虹安拿了柯文哲新台幣700萬元）確實是她的錯誤，但她有錯就馬上承認並道歉，原本覺得這件事已經過了，沒想到最後一個一個跳出來要逼她離開，而且是黃國昌的人馬（館長等人）。

李貞秀指出，如果她因為失言而退（辭立委），對自己、柯文哲、民眾黨來說就變成笑話，她認為至少要把這個立法院會期做完（到今年8月），這是對中配的承諾，但現在黨內這些人沒有按照柯文哲的想法走。

李貞秀澄清，她不可能會拿柯文哲、民眾黨一分錢，自己只是要求「誰要她走就誰買單」、「誰得利誰買單」。李貞秀進一步強調，她做到8月就會自行辭職，這樣大家都好看，但有「壞人」要這樣做，就必須自己付出代價，她並非是要民眾黨付錢。

李貞秀最後砲轟，現在就是黃國昌主導她離開，但她不能讓民眾黨變時代力量第二，因此決定站出來回應。

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