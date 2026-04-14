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    首頁 > 國際

    中國外交系統又出事！ 副外長孫衛東突遭免職

    2026/04/14 15:58 編譯盧永山／綜合報導
    中國人社部14日發布的國務院任免名單，外交部副部長孫衛東突然被免去職務，但未公布他的去向，加上他尚未屆滿退休年齡，引發外界揣測。（歐新社資料照）

    中國人社部14日發布的國務院任免名單，外交部副部長孫衛東突然被免去職務，但未公布他的去向，加上他尚未屆滿退休年齡，引發外界揣測。（歐新社資料照）

    中國外交系統再出現人事震盪！根據中國人社部14日發布的國務院任免名單，外交部副部長孫衛東被免去職務，但未公布他的去向，加上他尚未屆滿退休年齡，引發外界揣測。

    今年3月28日孫衛東還在福建泉州公開露面，以副外長身份主持中菲南海磋商機制會議，當時並未出現他被「邊緣化」的訊號。但僅僅十幾天後，孫衛東就被直接免去職務，這種剛露面就突然免職的節奏，在中國官場並不常見。

    按照慣例，副部級官員調整，通常會同步公布去向，要麼轉人大政協，要麼平調其他系統，這次卻沒有。中國官方只說孫衛東被免職，卻沒有下一步安排，在中共人事體系裡，這種「只下不落」的處理方式，往往更耐人尋味。

    《澎湃新聞》報導，孫衛東出生於1966年9月，今年9月才滿60歲，剛好觸及副部級退休線，問題是現在才4月。提前數個月「裸退」，而且沒有安排去向，這在中國官場並不常見。目前中國外交部官網「主要官員」的頁面已無孫衛東資料。

    孫衛東並非邊緣人物，他長期深耕亞洲事務，曾擔任中國外交部亞洲司、政策規劃司，也在印度、馬來西亞任職，屬於典型的區域外交技術官僚。2022年升任副外長，還兼任機關黨委書記，已進入核心層。這樣的人被突然被免職，問題就不只是他個人的問題。

    過去一段時間，中共外交系統人事波動明顯加快。從部長層，到副部級，再到系統內部崗位，調整密集，節奏壓縮。而這一次孫衛東的不同處在於，不是調動，不是輪崗，而是沒有解釋的消失，因此引發外界揣測。

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