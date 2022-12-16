「老胡」陽了！胡錫進確診竟說：這下「踏實」了

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進16日確診，他卻說：「這下踏實了。」（翻攝自胡錫進微博）

2022/12/16 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國放寬防疫政策後，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情開始大規模爆發，《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，自稱「比預期還要快就確診。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進16日在微博發文表示，他今天早上自行快篩，終於「陽性」。胡錫進認為：「老胡陽了好啊，因為我是放開封控的輿論支持者之一，有人給我貼躺平派標籤，現在北京市那麼多人感染了，我要是不陽，簡直是不足以平民憤。」

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胡錫進透露，他過去一個多星期去了許多地方，雖然有注意個人防護，但14下午開始發燒，當時快篩是陰性，16日早上測出陽性，確診也讓胡錫進直呼：「這下踏實了。」

胡錫進強調過去當總編16年，只請過兩天病假，發燒時照寫社評不誤，現在確診，也不會影響他做事。對於中國放寬疫情防疫，胡錫進強調自己的立場：「國家決定放開封控，老胡跟著洪流往前走，無論經歷什麽，我都不會覺得孤獨，因為我在周圍看到很多很多同伴，我是他們中的一份子。做這樣的一份子，我覺得很踏實。」

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