中國學校招聘條件列「陽過先錄用」 網狠酸：中國特色

河南1所學校招聘條件列出，曾感染Omicron病毒株「小陽人」、具有健康碼者，將可以優先錄取，消息曝光引起熱議。圖為上海某餐廳，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2022/12/19 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發「白紙革命」之前，因實施嚴苛封控措施，一度傳出進過方艙醫院、確診過的民眾因找不到工作，導致長期無收入而生活困苦，不料近日社群平台傳出自疫情政策鬆綁後，河南當地一所學校招聘條件卻指出，如果曾經得過Omicron病毒株「小陽人」、且具有健康碼者，可以優先錄取，消息曝光引起大量網友討論與留言。

「李老師不是你老師」16日在推特發文，並附上2張截圖，內容提及今年7月中國晨報調查報導指出，招聘工作市場存在歧視染疫康復者，包括「進過方艙醫院的、陽過的不要」，導致許多民眾無論在微信兼職群組或到工作面試現場，被企業查驗過去2個月內只要發現有陽性紀錄，就會被拒絕錄用。然而河南信陽職業技術學院近日所公布照聘條件卻指出，不限男女，過去有餐廳工作經驗、有健康碼且曾感染Omicron病毒株的「小陽人」，可以優先錄用。

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據「南方都市報」18日報導指出，北京某間餐飲公司的招聘條件廣告稱「優先招聘新冠康復者」的消息曝光後引發當地熱議，經該報記者調查後，發現近日部分全職或日結工作的應聘條件，相繼將「陽過優先錄取」此條件列入考量，外界則批評這是「反向歧視」。北京蘭台律師事務所律師程陽認為，「陽過的員工」的聘僱條件設定對於沒有確診過的員工，很顯明是不平等的條件。

消息曝光後，引起許多網友紛紛表達不同想法，有人說「不斷地從一個極端走向另一個極端」、「我都不知道該說什麼了」、「中國特色」、「魔幻世界」、「30天河東，30天河西」、「變色龍經常變來變去」、「真是風水輪流轉」、「趕緊都陽了吧，不然以後別想找工作」、「我神奇的祖國，發生什麼事都不要驚訝」。

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