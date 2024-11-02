「南瓜船」划行73.5公里！美國男子克里斯滕森破世界紀錄

克里斯滕森用「南瓜船」在哥倫比亞河划行73.5公里，成功打破世界紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

2024/11/02 16:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州46歲男子自製重達約555公斤「南瓜船」，在哥倫比亞河划行達73.5公里，打破南瓜船航行最長距離的世界紀錄。

綜合外媒報導，46歲克里斯滕森（Gary Kristensen）於10月12日至13日，在華盛頓哥倫比亞河搭乘自製「南瓜船」划行73.5公里，總共花了26小時，這艘手工南瓜船名為「Punky Loafster」，同時創下用南瓜船航行最長距離的金氏世界紀錄，打破先前約62公里紀錄。

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克里斯滕森上月11日將這顆巨型南瓜雕刻成一艘船，這趟旅程因為風和不穩定水域變得複雜，並用掃帚柄將攝影機安裝船上以記錄整趟旅程，為確保安全，整趟划行過程中，都有其他人乘坐皮艇和浮橋船跟在旁邊。

金氏世界紀錄官網提到，這顆巨大南瓜於7月14日授粉，10月4日收成，10月5日在鮑曼豐收節上正式稱重和測量。它的周長達429.26公分，重量高達555.2公斤，相當於1隻成年單峰駱駝或1台三角鋼琴重量。

據悉，克里斯滕森從2011年開始種植巨型南瓜，在2013年首次嘗試將大南瓜雕刻成船，隨後參加西海岸巨型南瓜帆船賽（West Coast Giant Pumpkin Regatta），且過去四年中皆摘下冠軍。

"Is that a pumpkin?" pic.twitter.com/sIvKqyIevg — Guinness World Records （@GWR） October 31, 2024

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