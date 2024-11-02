為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    「南瓜船」划行73.5公里！美國男子克里斯滕森破世界紀錄

    克里斯滕森用「南瓜船」在哥倫比亞河划行73.5公里，成功打破世界紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    克里斯滕森用「南瓜船」在哥倫比亞河划行73.5公里，成功打破世界紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    2024/11/02 16:25

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州46歲男子自製重達約555公斤「南瓜船」，在哥倫比亞河划行達73.5公里，打破南瓜船航行最長距離的世界紀錄。

    綜合外媒報導，46歲克里斯滕森（Gary Kristensen）於10月12日至13日，在華盛頓哥倫比亞河搭乘自製「南瓜船」划行73.5公里，總共花了26小時，這艘手工南瓜船名為「Punky Loafster」，同時創下用南瓜船航行最長距離的金氏世界紀錄，打破先前約62公里紀錄。

    克里斯滕森上月11日將這顆巨型南瓜雕刻成一艘船，這趟旅程因為風和不穩定水域變得複雜，並用掃帚柄將攝影機安裝船上以記錄整趟旅程，為確保安全，整趟划行過程中，都有其他人乘坐皮艇和浮橋船跟在旁邊。

    金氏世界紀錄官網提到，這顆巨大南瓜於7月14日授粉，10月4日收成，10月5日在鮑曼豐收節上正式稱重和測量。它的周長達429.26公分，重量高達555.2公斤，相當於1隻成年單峰駱駝或1台三角鋼琴重量。

    據悉，克里斯滕森從2011年開始種植巨型南瓜，在2013年首次嘗試將大南瓜雕刻成船，隨後參加西海岸巨型南瓜帆船賽（West Coast Giant Pumpkin Regatta），且過去四年中皆摘下冠軍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播