鐵板燒為何墊鋁箔紙？20年老店揭真實用途：遠勝盤子

網友在Threads提問，為何鐵板燒餐廳，常用鋁箔紙墊餐點。鐵板燒示意圖。（資料照）

2025/03/07 00:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鐵板燒現炒現吃，香氣逼人，但你有沒有想過，為什麼送上來的餐點底下，總會墊一張鋁箔紙？網友連續吃了3天鐵板燒，忍不住發文求解，沒想到竟釣出業者現身說法，直接破解這層「神秘鋁箔紙」的真正用途！

該網友在Threads發文提問，認為鐵板燒就應該直接在鐵板上炒菜，為什麼還要墊鋁箔紙？不僅不影響清潔，保溫效果也一樣，讓他百思不得其解。貼文一出，釣出有20年經驗的業者說明，表示使用鋁箔紙省去清潔時間，「避免湯汁流得到處都是，因為上面有皺摺」；第二，鋁箔紙還能作為份量標記，「我們家一張代表一份簡餐，兩張代表一份套餐」，讓師傅可以一目了然地掌握份量。

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該業者進一步解釋，如今的鋁箔紙材質已經相當耐用，只要不刻意戳破，基本上都不會破損。此外，他也駁斥了「用盤子更衛生」的說法，表示「錫紙比盤子乾淨，因為盤子用久了會有刮痕，細菌更容易殘留」。

對此，網友意見不一，有人認為鐵板不墊錫箔紙很不衛生，「鐵板吃完基本上就是抹布擦過而已」、「好像別人吃過的碗盤只用抹布擦一擦又拿來盛餐點」；直言如果不墊，「上一個客人的口水會留在你面前的鐵板上」，覺得錫箔紙算「簡易式盤子」，而且還能讓檯面保溫加熱，「盤子可沒這效果」。

但也有網友對鋁箔紙的耐用度表示質疑，「鋁箔紙超爛超容易破，如果有店家用絕對不會去！」或提出疑慮，「我不確定有沒有被上個客人用破過…」，擔心如果鋁箔紙破損，食物還是可能接觸到鐵板，影響衛生。但也有網友反駁，「我是沒破過啦，因為我吃飯也不是用筷子在狂戳。」

家中營業20年鐵板燒的網友回答。（翻攝threads）

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