「人類不需要這樣的管制」 杜琪峯：香港沒有靈魂、人權與自由

香港知名導演杜琪峯接受《BBC中文網》專訪專訪，直指受到「環境」影響，導致香港和他都沒有了靈魂。（歐新社）

2024/11/02 17:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港知名導演杜琪峯，近日接受《BBC中文網》專訪，坦言近幾年拍戲遇到「環境（暗指中共統治）」問題，導致香港和他都沒有了靈魂，而這裡所謂的「靈魂」是指人權和自由，並感嘆這可能是他執導以來最艱難的時期。

在《BBC中文網》專訪影片中，杜琪峯被問到近期似乎產量大減，他則透露「最近是我人生最低潮的時候」，在「環境」改變後會影響很多思維，以前自己對電影的構思很強，不過現在想了一些卻只能扔掉。杜琪峯說，以前拍片沒錢不代表沒有理想，但如今是真的沒了（指理想）。

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至於之前說過假如《黑社會3》拍出來可能就會被「放逐」一事，杜琪峯表示「放逐」是指什麼大家都心知肚明，不需要解釋得太清楚，明白的人自然就會明白。杜琪峯說，假如真拍出來還會影響到別人（暗指演員會被中共連帶打壓），所以必須要仔細考慮。

對於自己過去所推動、由香港藝術發展局所資助的「鮮浪潮」國際短片節，遭受政府停發資金的事件，杜琪峯不禁感嘆「如果藝術發展變成政治上的東西較大，那任何藝術發展都會出問題。」

近期還有另一個香港當局主辦的短片節IFVA停辦，杜琪峯坦言這是因為港府對人民、對社會沒有信心，應該撤的反而沒撤銷，「放些煙花就當香港很繁榮，你騙誰啊？阿婆也騙不到。」

另外，香港推行港版國安法後，修訂「電影檢查條例」，有不少電影因此過不了「電檢紅線」無法上映，杜琪峯不願多談哪些主題有可能觸碰紅線，但同時也透露不想被懷疑的話，只要不拍太多香港政治上的事就好，多拍愛情、親情、動作片即可。

至於香港乃至中國當代導演所面臨的「困境」，杜琪峯坦言自己有時會去想為何「他們（暗指中共）」要控制某些東西呢？簡單來說就是對人民沒信心、對國家沒信心，要是真有信心的話根本不會有這些規範，「人類不需要這樣的管制。」

杜琪峯說，香港屬於「一國兩制的特殊地區」，他仍然相信「香港特別行政區基本法」，不過僅限於原來那個，過去也有人找他去拍「主旋律」電影，但自己構思出來的就不是主旋律，後來也就慢慢地沒人找了。

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