「民眾黨內猴子當山大王！」 前中央委員開第1槍：勢必要改選黨主席

檢廉偵辦京華城容積弊案，對涉貪台北市前市長、民眾黨主席柯文哲（圖）聲請延押，台北地院1日裁定延押2個月。（資料照）

2024/11/02 17:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，台北地院昨裁定延押2個月，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹稱將提案「柯文哲請假日期無限期延長」。對此民眾黨前中央委員范姜奕凱今表示，民眾黨目前呈現「山中無老虎猴子當大王」的狀態，民眾黨要繼續停滯不前，還是要往前走？

范姜奕凱在臉書PO文表示，「依照台灣民眾黨黨章第十六條，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理主之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日，身為民眾黨的任何人，應該要好好搞清楚所謂的黨章中的相關規定，如果無限期請假，那不就是跟審鄭文燦的法官一樣直接請到退休為止，我想這不是一個身為政黨核心該講出來的話。」

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范姜奕凱指出，柯文哲請假是否可行，當然可以請假，但是整個民眾黨目前呈現山中無老虎猴子當大王的狀態，應該要修正，全台灣開了這麼多街講，效果越來越差，代表支持者已經慢慢的疲乏，這樣的方式，還要繼續下去嗎？即將要進入2025年了，準備要進行縣市首長選舉，代理黨主席跟改選黨主席勢必要進行。

范姜奕凱續指，畢竟2026的選戰攸關民眾黨接下來是否會走向泡沫化，執政黨會不會讓柯一槍斃命，目前看起來就是不會，柯主席在市府辦公室跟自己說過，政黨從他一人開始，但絕對不能在他一人結束，抗爭依舊應該要抗爭，司法是應該要讓人民信任，而不是恐懼，但是司法抗爭進行的同時，也應該要讓民眾黨這個第三勢力往前走，我們就是我們，台灣民眾黨，就是台灣民眾黨，不是小藍也不是小綠，我們是擁有獨立思考能力的一群選民。

范姜奕凱直言，民眾黨要繼續停滯不前，還是要往前走？值得大家去深思這個問題，昨天有位黨代表打給他，希望范姜奕凱繼續參選中央委員或中評委，因為這位黨代表希望正常的人可以多一點，「我會好好思考這個問題。」

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