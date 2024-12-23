跨國犯罪！中國兄弟檔洗劫日本菜園 疑是「3200顆高麗菜大盜」
日本茨城縣近期發生大規模的竊盜案件，該縣西部地區許多菜農向警方報案指出，原本種植在農田裡、尚未採收的大量高麗菜，竟在一夜之間離奇消失。（資料照，彭博）
首次上稿 12-22 22:13
更新時間 12-23 06:41
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣近期發生大規模的竊盜案件，該縣西部地區許多菜農向警方報案指出，原本種植在農田裡、尚未採收的大量高麗菜，竟在一夜之間離奇消失，目前菜農通報已累積至少被盜走3200顆。前天（21日）下午，有菜農逮到2名闖入高麗菜園偷竊的中國籍兄弟檔，警方正調查2人是否與多起高麗菜失竊案有關。
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綜合日媒報導，茨城縣下妻市的一處農田內，與友人一起前往巡視的菜農在21日下午2點半左右，合力逮到一對正在偷菜的兄弟，並隨即打電話報案。報導指出，警察到場時發現，2名竊賊已將偷摘的8顆高麗菜，放進他們作案用的卡車車廂內，事後調查出2人身分為中國籍兄弟，分別是45歲的周成青與36歲的周成乙。
警方表示，2名竊賊被捕當下矢口否認犯案，但仍被警方以涉嫌竊盜罪名逮捕。另外，案發地點以西約4公里、為在八千代町的一片農田中，於本月18日曾發生1200顆高麗菜被盜事件，加上茨城縣的農田在今年12月頻繁發生高麗菜失竊案件，讓警方正在全力調查此案與其他案件之間的關聯性。
不少受害菜農受訪時表示，他們種植高麗菜已有數十年的歷史，第一次遇到如此誇張的大量偷菜事件，損失十分慘重，更憤怒直言絕對不會原諒竊賊。報導指出，受到酷暑影響，導致日本高麗菜的出貨量下降，加上冬季的菜價比平時飆漲數倍，讓菜農質疑竊賊就是為此針對種植高麗菜的農田進行偷竊。
茨城県で相次いでいたキャベツ泥棒の犯人はやっぱり中国人だったか。— 髙橋????羚@闇を暴く人。 （@Parsonalsecret） December 22, 2024
逮捕されたら「捨てられていたものを持って帰ろうとした」と否認しているけど、そもそもこんな兄弟を入国させた事が間違っている。
キャベツの生産者に弁済させて即刻強制送還だな。 pic.twitter.com/m41zonqEoE
これ↓ってもしや………https://t.co/RbsbX0nJu2— けいどら✨ （@kei_dora） December 19, 2024
昨（21）日下午，有菜農逮到2名闖入高麗菜園偷竊的中國籍兄弟，警方正在調查2人是否與多起高麗菜失竊案有關。（圖擷取自@Parsonalsecret 社群平台「X」）