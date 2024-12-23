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    跨國犯罪！中國兄弟檔洗劫日本菜園 疑是「3200顆高麗菜大盜」

    日本茨城縣近期發生大規模的竊盜案件，該縣西部地區許多菜農向警方報案指出，原本種植在農田裡、尚未採收的大量高麗菜，竟在一夜之間離奇消失。（資料照，彭博）

    日本茨城縣近期發生大規模的竊盜案件，該縣西部地區許多菜農向警方報案指出，原本種植在農田裡、尚未採收的大量高麗菜，竟在一夜之間離奇消失。（資料照，彭博）

    2024/12/23 06:41

    首次上稿 12-22 22:13
    更新時間 12-23 06:41

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣近期發生大規模的竊盜案件，該縣西部地區許多菜農向警方報案指出，原本種植在農田裡、尚未採收的大量高麗菜，竟在一夜之間離奇消失，目前菜農通報已累積至少被盜走3200顆。前天（21日）下午，有菜農逮到2名闖入高麗菜園偷竊的中國籍兄弟檔，警方正調查2人是否與多起高麗菜失竊案有關。

    綜合日媒報導，茨城縣下妻市的一處農田內，與友人一起前往巡視的菜農在21日下午2點半左右，合力逮到一對正在偷菜的兄弟，並隨即打電話報案。報導指出，警察到場時發現，2名竊賊已將偷摘的8顆高麗菜，放進他們作案用的卡車車廂內，事後調查出2人身分為中國籍兄弟，分別是45歲的周成青與36歲的周成乙。

    警方表示，2名竊賊被捕當下矢口否認犯案，但仍被警方以涉嫌竊盜罪名逮捕。另外，案發地點以西約4公里、為在八千代町的一片農田中，於本月18日曾發生1200顆高麗菜被盜事件，加上茨城縣的農田在今年12月頻繁發生高麗菜失竊案件，讓警方正在全力調查此案與其他案件之間的關聯性。

    不少受害菜農受訪時表示，他們種植高麗菜已有數十年的歷史，第一次遇到如此誇張的大量偷菜事件，損失十分慘重，更憤怒直言絕對不會原諒竊賊。報導指出，受到酷暑影響，導致日本高麗菜的出貨量下降，加上冬季的菜價比平時飆漲數倍，讓菜農質疑竊賊就是為此針對種植高麗菜的農田進行偷竊。

    昨（21）日下午，有菜農逮到2名闖入高麗菜園偷竊的中國籍兄弟，警方正在調查2人是否與多起高麗菜失竊案有關。（圖擷取自@Parsonalsecret 社群平台「X」）

    昨（21）日下午，有菜農逮到2名闖入高麗菜園偷竊的中國籍兄弟，警方正在調查2人是否與多起高麗菜失竊案有關。（圖擷取自@Parsonalsecret 社群平台「X」）

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