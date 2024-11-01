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    恐怖畫面曝光！苗栗轎車自撞電桿駕駛不治 車體壓扁剩1半

    車體嚴重變形。（圖由警方提供）

    車體嚴重變形。（圖由警方提供）

    2024/11/01 18:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台13線苗栗縣苗栗市新英國小前，今（1）日下午2點多，發生一輛轎車撞擊路邊電桿車禍，車體嚴重變形，駕駛27歲邱姓男子受困車內，消防人員救出時已失去生命跡象，經送醫搶救不治。警方調閱附近路口監視器，邱男駕車疑天雨路滑失控自撞電桿，有無飲酒情形，將於明天相驗釐清。

    苗栗縣消防局指揮中心於今天下午2點25分許，接獲報案指台13線苗栗市新英國小前有轎車撞擊路邊電桿，派遣人車前往救援。消防人員到場，發現車體嚴重變形，1名男性駕駛受困車內，經動用破壞器材救出，男子已失去生命跡象，經送醫院救治，宣告不治。

    轄區苗栗警分局調查，死者為27歲邱姓男子，並調閱路口監視器影像發現，邱男駕駛轎車由台13線南往北行駛，行經新英國小路段疑因天雨路滑，車輛失控自撞路邊電桿，邱男有無飲酒駕車及事故原因仍有待明天檢警相驗調查釐清。

    苗栗警分局呼籲雨天行車務必減速慢行、另應注意胎紋及路面狀況，以免發生水漂現象造成車輛失控意外。

    邱男受困變形車體內，消防人員救出時已失去生命跡象。（圖由警方提供）

    邱男受困變形車體內，消防人員救出時已失去生命跡象。（圖由警方提供）

    邱男經消防人員救出失去生命跡象，送醫搶救不治。（圖由消防提供）

    邱男經消防人員救出失去生命跡象，送醫搶救不治。（圖由消防提供）

    邱男駕駛的轎車嚴重變形。（圖由消防提供）

    邱男駕駛的轎車嚴重變形。（圖由消防提供）

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