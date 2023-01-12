趙立堅被發配邊疆 老婆突發16字文又急刪

中國外交部發言人、戰狼代表人物趙立堅傳出卸任新聞司副司長、發言人，調任外交部邊界與海洋事務司副司長。（路透）

2023/01/12 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人、戰狼代表人物趙立堅卸任中國新聞司副司長、發言人，調任中國外交部邊界與海洋事務司副司長，假平調真貶官，外界分析認為與其妻湯天如發言惹怒上層有關。儘管如此，湯天如本性不改，在微博發文稱「榮辱不驚」，引發討論。

趙立堅是中國「戰狼」外交代表人物，但許久未露面主持中外交部記者會，9日突傳他已被「發配邊疆」，新職位重要度遠遠低於新聞司副司長，引發關注。湯天如在11日突然透過微博帳號「大聰和臭丫頭」發文，沒有交代發文脈絡，僅寫道「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚」；神秘發文引發討論，湯天如已將原文刪除。

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中國網友議論紛紛，有中國人罵道，「老公剛換崗，傻X娘們發個榮辱不驚，這是真想讓趙立堅死啊」、「這夫妻倆是演雙簧呢？還是作死（找死）？」有中國網友則諷道「講清楚，誰辱你了」、「偷樂哥回家難道不想暴揍一頓臭丫頭嗎？」、「有這種老婆，偷著樂」。

湯天如爭議多，日前在微博批評參與白紙革命的民眾，被翻出她在上海封城期間在德國爽玩的照片，她一度關閉微博避風頭；2022年12月下旬，中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情瘋狂延燒之際，湯天如又在微博發文表示「買不到退燒藥，感到無助」，被中國網友諷刺，最後湯天如刪除了這篇貼文。

湯天如發文如今已經刪除。（翻攝微博）

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