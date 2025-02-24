罷免募款無法可管？ 內政部修「政治獻金法」 二階連署可收政治獻金

內政部今（24）日表示，目前「政治獻金法修正草案」已報行政院審議，增列罷免案提議的領銜人及被罷免人收受政治獻金機制，於第二階段連署開始可收受政治獻金。（資料照）

2025/02/24 14:41

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免潮，中選會目前共收到64案罷免案送件數，不過現行「政治獻金法」僅有政黨得收受罷免政治獻金。內政部今（24）日表示，目前「政治獻金法修正草案」已報行政院審議，增列罷免案提議的領銜人及被罷免人收受政治獻金機制，於第二階段連署開始可收受政治獻金，不過草案尚未經行政院審議通過，且須送立法院審查，待立法院審議結果後施行。

內政部表示，政治獻金是指對從事競選活動或其他政治相關活動之個人或團體，無償提供的動產或不動產、不相當對價的給付、債務的免除或其他經濟利益；且得收受政治獻金者，以政黨及擬參選人為限，因此從事罷免活動的經費募集，應透過政黨始得為之。

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內政部指出，「政治獻金法修正草案」已增列罷免案提議領銜人及被罷免人均得收受政治獻金之機制，至於被罷免人、罷免案領銜人收受政治獻金期間，為罷免案領銜人向選舉委員會領取連署人名冊格式之日起，至罷免案投票日前一日止；簡言之，於第二階段連署方得收受政治獻金，不過草案尚未經行政院審議通過，且須送立法院審查，待立法院審議結果後施行。

內政部也說，雖然現行「政治獻金法」規定，政治團體也可收受政治獻金，但在106年政黨法立法後，規定政治團體應於2年內轉換為政黨，所以目前已無政治團體，「政治獻金法修正草案」也配合刪除政治團體得收受政治獻金之規定。內政部也呼籲，社會各界進行之罷免活動應遵守政治獻金法相關規範，勿逕行收受政治獻金，以避免觸法受罰。

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