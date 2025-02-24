川普再推親信掌FBI！保守派評論員邦吉諾出任副局長惹議

川普稱讚邦吉諾在擔任特勤局探員期間的貢獻。（取自Facebook/Dan Bongino）

2025/02/24 15:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普23日宣布，任命前特勤局探員、保守派評論員邦吉諾（Dan Bongino）為聯邦調查局（FBI）副局長，此舉打破FBI一向由該局資深探員擔任該職的傳統，引發關注與爭議。

邦吉諾現年50歲，曾在紐約市警局任職，之後加入美國特勤局，曾負責保護小布希（George W. Bush）與歐巴馬（Barack Obama）總統。離開公職後，他轉戰媒體界，成為極具影響力的保守派評論員，《丹・邦吉諾秀》（The Dan Bongino Show）在社群媒體上的影響力甚至超越主流媒體如福斯新聞（Fox News）與美國有線電視新聞網（CNN）。他持續為川普及「讓美國再次偉大」（MAGA）運動發聲，並曾三度參選國會議員，但皆未當選。

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福斯新聞報導，川普透過社群平台「Truth Social」宣布此人事案，形容邦吉諾是「美國司法與執法體系的好消息」，並稱讚其願意放棄成功的媒體事業來接任FBI副局長；此外，新任FBI局長巴特爾（Kash Patel）與司法部長邦迪（Pam Bondi）同樣是川普的忠實支持者，三人被視為川普改革FBI的重要推手。

副局長的主要職責包括管理全國各地FBI辦公室、協調與地方執法單位及其他聯邦機構的合作，並確保FBI的執法策略符合國家安全需求。此外，副局長通常負責監督重大犯罪調查，如恐怖主義威脅、間諜活動、網路攻擊及公共腐敗案件。

邦吉諾並無FBI任職經歷，這項任命打破該機構由資深探員晉升至高層的傳統。FBI探員協會曾呼籲巴特爾任命內部資深官員擔任副局長，以確保FBI的專業性與公正性。然而，帕特爾上任後誓言「整頓」FBI，並已推動調整機構運作方向，包括將數百名員工從華府調離，強調將重點放回傳統犯罪調查，而非政治案件。

邦吉諾過去曾強烈批評美國聯邦執法機構，特別針對2020年總統大選調查及特勤局的安全措施。他曾與川普公開討論重組特勤局，並批評該機構「失敗」。民主黨方面則對川普政府是否會利用FBI打壓政治對手表示憂慮，認為這項任命恐進一步加劇執法機構的政治化。

然而，川普及其支持者則認為，這是一項重塑FBI公信力的重要舉措，能夠讓該機構專注於真正的執法工作。川普在宣布人事決定時表示：「邦吉諾將與巴特爾及司法部長邦迪攜手，迅速恢復美國的公平、正義、法律與秩序！」

美國總統川普任命前特勤局幹員、保守派評論員邦吉諾（Dan Bongino）為聯邦調查局（FBI）副局長。（取自Facebook/Dan Bongino）

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