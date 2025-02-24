中國再發表一新冠狀病毒 專家：有潛在人畜共通風險

中國病毒專家石正麗研究團隊日前發表發現新的冠狀病毒HKU5-CoV-2的研究，石正麗過去主持的武漢實驗室曾被不少西方病毒專家認為是新冠病毒洩漏的關鍵。（路透資料照）

2025/02/24 15:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國近日又再度發表一在蝙蝠發現新的冠狀病毒「HKU5-CoV-2」的研究，和引發武漢肺炎的新冠病毒SARS-CV-2感染方式類似，專家指出，該病毒確實有人畜共通風險，但該研究沒有活體動物試驗數據，只是使用實驗室培養的人體細胞，需進一步研究才能確定是否有傳人風險。

2020年全球爆發COVID-19疫情，西方病毒學者稱中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗是病毒散播的關鍵人物，石正麗研究團隊近日又在國際期刊《Cell》發表在蝙蝠發現一新的冠狀病毒「HKU5-CoV-2」，該冠狀病毒HKU5-CoV-2與引發SARS-CoV-2，都含有稱為「弗林蛋白酶切割位置」特徵，可從人體細胞表面的ACE2受體蛋白進入細胞。

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長庚大學醫學生物技術暨己驗學系講座教授施信如、中興大學獸醫所教授吳弘毅應台灣科技媒體中心（SMC）之邀分析該新發現的冠狀病毒；施信如指出，HKU5-CoV-2是一種來自蝙蝠的病毒，屬HKU5冠狀病毒的第2個譜系，該病毒 可感染多種哺乳動物的ACE2受體，並成功感染了有ACE2的人類細胞、人類呼吸道和腸道類器官，意謂該病毒具有跨物種傳播及潛在人畜共患病風險，但施信如也指出，該研究為使用細胞研究，也就是雖然該病毒可有效使用人類ACE2受體感染細胞，但因缺乏活體動物試驗數據，因此所謂的病毒感染能力並不直接等同於可有效人傳人，因此還需要進一步的動物模型研究、人群血清學調查、病毒基因組進化與適應性研究、病毒環境監測、病毒複製與免疫逃避免疫研究。

吳弘毅說明，該研究發現HKU2病毒與COVID-19新冠病毒一樣，都會與人類細胞上ACE2的受體結合，不過因為許多冠狀病毒都是在蝙蝠發現，因此研究蝙蝠的病毒對公衛仍有重要必要性，未來若有發生疫情，才有依據可設計檢測試劑、藥物或疫苗，認為不需要對該研究過於恐慌。

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