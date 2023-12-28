約旦河西岸人權惡化 UN籲以國停止對巴勒斯坦人「非法殺戮」

約旦河西岸城市雷馬拉的巴勒斯坦人，28日出席1名死於以軍突擊的巴人同胞葬禮。（法新社）

2023/12/28 18:51

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國28日發表報告指出，被以色列佔領的約旦河西岸的人權正「迅速惡化」，呼籲以國停止針對西岸巴勒斯坦人的「非法殺戮」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中指出，以色列以執法為由使用軍事戰術與武器、使用非必要或不成比例的武力，以及實施影響巴人的廣泛、任意與歧視性行動限制，「極其令人不安」。

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圖克呼籲以國採取立即、明確與有效措施，以制止猶太屯墾民對巴勒斯坦人的暴行、調查屯墾民與以國安全部隊所犯下的所有暴力事件，以及確保有效保護巴勒斯坦人社區。

根據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的報告，自10月7日伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」突襲以南並挾持人質以來，約旦河西岸已有300名巴勒斯坦人被殺害。

大多數殺戮發生在以國安全部隊從事任務，或以軍與西岸巴人對峙之際；其中至少105名巴人之死，可歸咎於針對難民營或其他人口稠密區的涉及空襲，或其他軍事戰術的以國任務；此外，至少8名巴人死於猶太屯墾民之手。

以方尚未立即對該報告置評，但過去曾表示，以色列在約旦河西岸的行動是先發制人，目的在於遏止安全威脅。

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