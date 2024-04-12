北市又爆疑虐兒案！1童硬腦膜出血送ICU 蔣萬安：可能不是1、2天造成

台北市長蔣萬安今在市議會備詢。（記者田裕華攝）

2024/04/12 10:22

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市又傳疑似兒虐案！台北市長蔣萬安表示，台北市家暴防治中心昨（11日）獲報，一名受全日托照顧的未滿1歲幼童身體不適，送醫後診斷為硬腦膜出血，轉送加護病房醫治，醫院研判傷勢可能不是一兩天造成。不過他也說，該案是否為兒虐案件還待釐清。

蔣萬安今上午於臉書發文表示，昨下午台北市家暴防治中心接到一則通報，一位受全日托照顧的兒童10日起出現嘔吐情形，保母通知家長送醫治療，醫師診斷小朋友硬腦膜出血，但出血原因不明，目前轉送加護病房醫治中。

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他說，獲知此案後，已馬上要求衛生局在醫療端確保小朋友得到最好的照顧與醫治。根據醫院研判，傷勢可能不是一兩天內造成的，但是否為兒虐案件，還待全面釐清與專業判斷。目前為止，小朋友除了硬腦膜出血，軀幹四肢沒有發現其他明顯外傷。

蔣萬安指出，他也要求警察局馬上介入偵辦，到現場進行筆錄，並前往照顧地點採證；家防中心與相關單位也啟動「檢警早期介入偵辦機制」和與「傷勢鑑定處理機制」，謹慎應對。家防中心除立刻派案調查之外，也立刻進行對兒童、家長以及保母的訪視。雖還不能確認家長與保母責任，不過保險起見，為了目前仍受該保母照顧的其他幼童安全，居托中心立即通知家長暫停送托。他也要求社會局依規定通報中央。

社會局長姚淑文說，該幼兒未滿1歲，給保母照顧不到半年，目前經昨天緊急手術後正休養中，檢視孩子身上看不出外傷，但不排除其他外力或受傷造成硬腦膜出血，還有待釐清；她也指出，由於孩子身上沒有其他外傷呈現，初步看來應不是長期虐待，但任何孩子受到傷害，都應極力保護、協助，所以也不排除其他可能。

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