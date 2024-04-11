為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

寶林案未先扣嫌疑食品、外送平台部分店家無強制保險 蔣萬安允修法

台北市長蔣萬安（左）11日赴議會以「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件」為題進行專案報告與備詢，和衛生局長陳彥元（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安（左）11日赴議會以「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件」為題進行專案報告與備詢，和衛生局長陳彥元（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/11 14:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行剴剴兒虐案、寶林茶室食品中毒事件的專案報告，台北市議員陳宥丞質疑，目前對於嫌疑食品無明確定義，導致食物中毒案調查困難，應訂定SOP或參考辦法等規定；另陳宥丞也關心，外送平台有些是「雲端廚房」，並未有商業登記，恐不在強制投保範圍內，要求一個月內研議檢討相關法規。

陳宥丞認為，在稽查時就該查扣嫌疑食品，應該要有明確的定義及修法，避免之後需要亡羊補牢，若中央都定義不清楚，未來嫌疑食品要如何採驗，至於北市府應該要有中央不做、由市府作的心態，《食安法》並沒有定義嫌疑食品，但他認為北市可以做的就是先訂SOP、參考辦法或是自治條例，可率先來做。

蔣萬安則表示，北市府包括勒令停業等，都是超前中央，也將用最嚴謹的標準看待，北市府也將研議議員的建議。

另外，陳宥丞提到，目前許多民眾使用外送平台，部分店家有商業登記在強制投保範圍內，但部分店家是「雲端廚房」，並沒有商業登記，也無法要求強制投保，對於民眾的保障有疑慮，要求一個月內研議檢視。蔣萬安則回應，將針對雲端廚房做整體盤點、完整檢視。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「寶林們」35件都僅罰3萬元 議員李明賢批北市府成幫兇
2024/04/11 12:24

「寶林們」35件都僅罰3萬元 議員李明賢批北市府成幫兇
寶林茶室案 顏若芳爆北市府第一時間未扣粿條、香蘭葉等嫌疑食材
2024/04/11 13:22

寶林茶室案 顏若芳爆北市府第一時間未扣粿條、香蘭葉等嫌疑食材

Gogoro Pulse霸氣登場 劍指最強新旗艦
不滿索資黑箱 苗博雅將資料還給蔣萬安怒嗆：不敢收就是軟腳蝦
2024/04/09 17:01

不滿索資黑箱 苗博雅將資料還給蔣萬安怒嗆：不敢收就是軟腳蝦
蔣萬安兩專案報告談虐童、食安 挨批突顯「安全之都」破洞
2024/04/11 11:21

蔣萬安兩專案報告談虐童、食安 挨批突顯「安全之都」破洞

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播