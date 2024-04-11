寶林案未先扣嫌疑食品、外送平台部分店家無強制保險 蔣萬安允修法

台北市長蔣萬安（左）11日赴議會以「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件」為題進行專案報告與備詢，和衛生局長陳彥元（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/11 14:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行剴剴兒虐案、寶林茶室食品中毒事件的專案報告，台北市議員陳宥丞質疑，目前對於嫌疑食品無明確定義，導致食物中毒案調查困難，應訂定SOP或參考辦法等規定；另陳宥丞也關心，外送平台有些是「雲端廚房」，並未有商業登記，恐不在強制投保範圍內，要求一個月內研議檢討相關法規。

陳宥丞認為，在稽查時就該查扣嫌疑食品，應該要有明確的定義及修法，避免之後需要亡羊補牢，若中央都定義不清楚，未來嫌疑食品要如何採驗，至於北市府應該要有中央不做、由市府作的心態，《食安法》並沒有定義嫌疑食品，但他認為北市可以做的就是先訂SOP、參考辦法或是自治條例，可率先來做。

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蔣萬安則表示，北市府包括勒令停業等，都是超前中央，也將用最嚴謹的標準看待，北市府也將研議議員的建議。

另外，陳宥丞提到，目前許多民眾使用外送平台，部分店家有商業登記在強制投保範圍內，但部分店家是「雲端廚房」，並沒有商業登記，也無法要求強制投保，對於民眾的保障有疑慮，要求一個月內研議檢視。蔣萬安則回應，將針對雲端廚房做整體盤點、完整檢視。

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