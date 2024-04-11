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寶林茶室案 顏若芳爆北市府第一時間未扣粿條、香蘭葉等嫌疑食材

台北市長蔣萬安（左）11日赴議會以「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件」為題進行專案報告與備詢，和衛生局長陳彥元（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安（左）11日赴議會以「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件」為題進行專案報告與備詢，和衛生局長陳彥元（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/11 13:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行剴剴兒虐案、寶林茶室食品中毒事件的專案報告，台北市議員顏若芳質疑，台北市衛生局在3月24日接獲通報，卻沒扣留、採驗寶林茶室的素食粿條、香蘭葉飲料等嫌疑食材，認為權責機關就是地方政府，應在第一時間有所作為，要求台北市未來依照法規，有食餘嫌疑食材就應採驗。

顏若芳表示，蔣萬安是近期的六都聲量王，但皆是負聲量，包含爆發剴剴案、寶林茶室食品中毒等都是成為負聲量王的關鍵，代表北市府作為不被買單，才會有負聲量。

顏若芳質疑，市府稱24日時並不知道什麼是嫌疑食品，但台北市衛生局食品藥物管理科科長接受訪問時自錄影片，並指在24日接獲通報，當時就知道有兩位民眾在22日食用寶林茶室的素食粿條、香蘭葉飲料，這算不算嫌疑食品？

蔣萬安回應，市府等相關單位3月24日去現場，關鍵是要查食餘、同批食材，當天我們並不知道個案死亡，當天也沒有符合食物中毒的定義，這是中央所訂，但市府依舊去採集相關可採的跡證。

顏若芳強調，寶林茶室A13店面即將休業，當天僅提供粿條、炒飯、炒麵，食材包含鴻喜菇、杏鮑菇、豆芽菜等，怎會不是嫌疑食材，以高雄為例，吃冰食物中毒上吐下瀉，相當食材就先被高雄衛生局扣相關食材，24日去寶林茶室因沒有食餘，只做了相關的檢體採驗，為何無粿條和香蘭葉茶？

蔣萬安表示，當時如果知道什麼是嫌疑食材，中央在3月26日也不會把35項所有食材醬料全部帶回，就因當時沒有食餘食材、也沒有符合中毒，做法都類似依樣。

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