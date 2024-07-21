雲林古坑最美麗的「紫爆」！ 成千上萬隻紫斑蝶翩翩起舞

古坑文學步道東側步道去年種植高士佛澤蘭，想不到今年引來大量紫斑蝶棲息，地方又驚又喜。（記者李文德攝）

2024/07/21 14:20

〔記者李文德／雲林報導〕雲林「紫爆」了！古坑華山村與華山休閒產業促進會，去年在文學步道種植高士佛澤蘭，想不到一年來生態復育有成，短短不到200公尺步道竟引來成千上萬隻紫斑蝶，讓當地民眾們又驚又喜。產業促進會表示，即日起至9月是最佳賞蝶期，歡迎遊客上華山喝咖啡、賞蝴蝶。

促進會總幹事徐毓涵表示，去年與華山村長、村民們透過水保署計畫，在華山文學步道東側路口沿著華山溪畔種植高士佛澤蘭，大家都有共識不噴灑農藥全力維護環境。以往一天僅有一、兩百隻蝴蝶，想不到今年「紫爆」，成千上萬隻紫斑蝶在短短近200公尺步道翩翩起舞，讓當地又驚又喜。

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導覽老師廖淑惠指出，在此棲息的共有小紫斑、圓翅紫斑、端紫斑、斯氏紫斑共4品種紫斑蝶，其中又以小紫斑數量最多。不過就大家所知清明期間林內鄉觸口段，都會有大量從高雄茂林區北返的紫斑蝶，是否為同一蝶群還是需要調查。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，判斷古坑是北返蝶道範圍之一，只要種植蜜源植物如高士佛澤蘭就會吸引紫斑蝶逗留。進一步研判在華山這一批蝴蝶並不是從茂林北的蝶群，可能是其在此繁衍的下一代。

陳瑞祥指出，紫斑蝶並不會悉數北返，過了清明節遷移潮後，些許蝴蝶沿途便會再好的蜜源植物與環境下駐足並繁衍。而觀光地區大量種植高士佛澤蘭也並不會造成遷移數量減少，因花朵大約10月便會凋謝，紫斑蝶會依蝶道再往南遷渡冬，最重要的是周邊蜜源植物不噴灑農業或不破壞棲地，才是造就蝴蝶群聚的條件。

古坑文學步道東側步道去年種植高士佛澤蘭，想不到今年引來大量紫斑蝶棲息，地方又驚又喜。（記者李文德攝）

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