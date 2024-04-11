「寶林們」35件都僅罰3萬元 議員李明賢批北市府成幫兇

台北市長蔣萬安（左）11日赴議會進行專案報告與備詢，和衛生局長陳彥元（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/11 12:24

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員李明賢今（11）在市議會質詢台北市長蔣萬安時指出，北市重罰寶林共350萬元，但從去年至今，北市以違反食安法裁罰共35件，這些業者違規情節跟寶林一樣，裁罰卻是最低額度3萬元，質疑裁罰機制不合理，市府和稀泥變成幫兇，要求市府要提出檢討報告；蔣萬安坦言不妥，會檢討改進，衛生局長陳彥元表示，累犯一定是加重裁罰。

李明賢指出，市府重罰寶林350萬元，包括保險失效罰300萬，另根據食安法47條第12款「對依本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」開罰50萬元。而類似寶林這種黑心或惡劣店家還有多少？

請繼續往下閱讀...

李明賢指出，北市從去年至今，稽查違法食安法「拒不提供或提供資料不實」裁罰1件，開罰最低的3萬元；違反食安法「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核、檢驗、查扣或封存」裁罰34件，都是最低額度3萬元。

李明賢說，35件的違規情節都跟寶林一樣，市府卻是高高舉起輕輕放下，難道稽查只是形式嗎？每一件違規程度不同，開罰金額卻都一樣，質疑公權力不彰，衛生局的妥協與變相包庇和稀泥，是食安危機的幫兇。難道「媒體有報導就重罰50萬，媒體不報導就輕輕放下只罰3萬元」，根本是兩套標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法