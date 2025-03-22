蘭嶼雙獅岩釣客落海今尋獲屍體 友下水搭救仍失蹤

經一夜搜索未果，今早在岸際發現黃姓釣客，惜已死亡多時。（第一三岸巡隊提供）

2025/03/22 09:50

〔記者劉人瑋／台東報導〕蘭嶼雙獅岩岸際昨晚傳出民眾溺水意外，一名黃姓釣客落水後，同行羅姓釣友為了搭救，也跟著落海，經過一夜找尋，今早上在岸際搜索時發現黃男，惜已死亡多時，目前仍在搜索另一落海羅男蹤影。

第一三岸巡隊表示，21日晚間約8時21分接獲第十巡防區指揮部轉羅姓民眾118報案，表示位於蘭嶼雙獅岩岸際與另2名男性友人垂釣時，黃男不慎落海，友人羅男即下水施救，後續皆失去蹤跡。

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岸巡獲報後立即派遣開元安檢所及第四無人機區隊攜帶遙控式動力救生圈、單旋翼無人機及相關救援裝備趕赴現場實施搜索及救援，同時通報第十五海巡隊、台東縣消防局臺東大隊蘭嶼消防分隊、空中勤務總隊第三大隊第三隊及中華民國海上救生協會台東分會蘭嶼救援隊等單位派員前往救援。

海巡及消防人員抵達現場後，因現地視線昏暗搜尋未果，即規劃搜索梯次分批進行夜間區域搜索，並於今早7時申請空中勤務直升機納入救援任務，直到今早7時許在雙獅岩西側母雞岩發現首先落海的黃姓釣客，惜已死亡多時。

東部分署第一三岸巡隊呼籲：若於海域、港區及岸際發現危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，本署將立即派員馳赴救援；另安檢所均有出借救生衣安全服務，也請台東地區喜愛釣魚人士多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

經一夜搜索未果，今早在岸際發現黃姓釣客，惜已死亡多時。（第一三岸巡隊提供）

經一夜搜索未果，今早在岸際發現黃姓釣客，惜已死亡多時。（第一三岸巡隊提供）

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