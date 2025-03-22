新北金山區資源回收場大火 父趕回破窗救出女兒與2隻狗

新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

2025/03/22 09:37

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市金山區一處資源回收場今（22）天上午發生火警，由於場內堆放大量易燃物，火勢猛烈，場內2間鐵皮屋也遭波及；屋主接獲女兒求助電話趕回家，破窗救出女兒與2隻狗逃出火場，無人受困，但另2隻狗被燒死。消防人員控制火勢，燃燒面積包括屋內、外合計約150平方公尺。

新北市金山區坑子內一處資源回收場，今天上午6點43分發生火警，新北消防局第六救災救護大隊出動27車63名消防隊員趕往救災，消防隊員趕抵時，資源回收場堆放大量資源回收物，資源回收場場內2間鐵皮平房，已全面燃燒，不斷有濃煙從鐵皮屋竄出，火勢猛烈，還好屋主及女兒及時逃出火場並未受困；消防隊員迅速控制火場，撲滅火勢，起火原因仍有待火調科調查釐清。

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當地金山區五湖里長許進發表示，王姓屋主靠撿拾資源回收為業，平日一家三口住在場內一間鐵皮屋內；火災時，王的女兒受困家中，逃不出火場，還是王趕回家破窗救出女兒與身邊的2隻狗，另外2隻狗則來不及逃出火場，被火燒死。

新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

新北市金山區1 處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，由於場內堆放大量易燃物，火勢猛烈，場內2間鐵皮屋也遭波及。（記者林嘉東翻攝）

新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

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