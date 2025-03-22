為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北金山區資源回收場大火 父趕回破窗救出女兒與2隻狗

    新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/03/22 09:37

    〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市金山區一處資源回收場今（22）天上午發生火警，由於場內堆放大量易燃物，火勢猛烈，場內2間鐵皮屋也遭波及；屋主接獲女兒求助電話趕回家，破窗救出女兒與2隻狗逃出火場，無人受困，但另2隻狗被燒死。消防人員控制火勢，燃燒面積包括屋內、外合計約150平方公尺。

    新北市金山區坑子內一處資源回收場，今天上午6點43分發生火警，新北消防局第六救災救護大隊出動27車63名消防隊員趕往救災，消防隊員趕抵時，資源回收場堆放大量資源回收物，資源回收場場內2間鐵皮平房，已全面燃燒，不斷有濃煙從鐵皮屋竄出，火勢猛烈，還好屋主及女兒及時逃出火場並未受困；消防隊員迅速控制火場，撲滅火勢，起火原因仍有待火調科調查釐清。

    當地金山區五湖里長許進發表示，王姓屋主靠撿拾資源回收為業，平日一家三口住在場內一間鐵皮屋內；火災時，王的女兒受困家中，逃不出火場，還是王趕回家破窗救出女兒與身邊的2隻狗，另外2隻狗則來不及逃出火場，被火燒死。

    新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區1 處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區1 處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，由於場內堆放大量易燃物，火勢猛烈，場內2間鐵皮屋也遭波及。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，由於場內堆放大量易燃物，火勢猛烈，場內2間鐵皮屋也遭波及。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區一處資源回收場今天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播