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台江作曲走入廟口 22首原創曲敬獻神明

台南社大台江分校村廟樂團師生50多人前往什三佃慶興宮舉辦「池王生」謝神音樂會。（記者王姝琇攝）

台南社大台江分校村廟樂團師生50多人前往什三佃慶興宮舉辦「池王生」謝神音樂會。（記者王姝琇攝）

2024/07/21 13:40

〔記者王姝琇／台南報導〕台南社大台江分校村廟樂團師生50多人前往什三佃慶興宮舉辦「池王生」謝神音樂會，發表22首台江新曲，獲得在地鄉親熱烈迴響。文化局長謝仕淵特別出席給台江分校師生加油鼓勵。

謝仕淵說，在廟口聆聽師生《台江有才我有調》新曲發表，同學們走出劇場、走入廟埕，體現大廟興學精神，同學一起為台江作曲，深耕地方文化，讓更多人認識台江，透過音樂創作展演就是最好的示範，這場音樂會唱出台江文化，讓大家對台江有更深的認識與感動。

台江分校村廟樂團期末前往各村廟舉行謝神音樂會，正逢台江池王、觀音佛祖聖誕，村廟樂團接力前往各村落廟埕舉辦謝神音樂會。指導老師陳婉菱指出，這是台江限定作曲班首次走出劇場、行入廟埕，共獻唱發表22首個人原創歌曲，以及20首台江主題的廣告形式歌曲。在大廟為核心的風景下，使源自台江土地的歌、發自台江土地的聲，迴盪在廟宇殿堂廣場之間，十分感人。

來自台江溪南寮的同學黃建霖表示，以自己創作的音樂敬神謝神，過程中時而下起大雨，有汗、有淚、有笑，更有池王爺加持，加上宋江陣為庄內每個路口排八卦祈安，護衛大家一切平安順心，能夠和同學到什三佃廟口發表新曲，特別是在池府千歲聖誕前夕，十分感動。

社大台江分校村廟樂團舉辦「池王生」謝神音樂會，文化局長謝仕淵（左）出席給予師生加油鼓勵。（記者王姝琇攝）

社大台江分校村廟樂團舉辦「池王生」謝神音樂會，文化局長謝仕淵（左）出席給予師生加油鼓勵。（記者王姝琇攝）

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