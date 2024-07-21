颱風沒到就淹水？ 屏東東港天文大潮漫道路

屏東東港天文大潮，清晨短暫水漫道路。（東津里長葉而項提供）

2024/07/21 14:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中央氣象署預報7月20日到24日年度天文大潮，提醒沿海低窪地區因潮位上升出現積淹水情況，屏東東港鎮東津里周邊一早出現積水約有10公分高，屏縣府水利處持續因應，22日預計潮高1.27公尺，為今年度預估第三高，縣府也布設抽水站與大型移動式抽水機因應。

東港鎮最低窪的東津里，大潮都會發生海水倒灌、道路積水，里長葉而項擔憂若遇上下雨可能會造成較嚴重的海水倒灌，為以防萬一，已廣播告知居民可以前來服務處領取沙包。他說，今晨6時許道路開始積水，最深有10公分，所幸9時許開始退潮，未傳出災情。

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屏縣府水利處為防範東港鎮等沿海地區再受大潮影響，盤點關鍵排水渠段並使用工程措施改善及增設防潮閘門，避免海水高漲時溢入下水道系統，並增設抽水平台及預佈大型移動式抽水機即時抽水避免水漫道路；再配合增加淹水感測器及雨水下水道即時水情等智慧水情監測設施等非工程措施，強化整體水情預警及災害應變機制。

縣長周春米也在臉書提醒，月球和太陽的引力造成「天文潮」，通常發生在農曆初一（朔月）及農曆十五（滿月）前後兩三天。一年之中潮位最高的滿潮，稱為「年度大潮」，今年西南部沿海預計在7月20到7月24日發生年度大潮，沿海低窪區在漲潮期間，需特別注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

屏東東港天文大潮，清晨短暫水漫道路。（東津里長葉而項提供）

屏東東港天文大潮，清晨短暫水漫道路。（東津里長葉而項提供）

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