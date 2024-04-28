高雄男警傳訊「只想玩女警」邀上摩鐵 鳳山分局記申誡

鳳山警分局副分局長張明彰強調，警方將營造友善工作環境。（讀者提供）

2024/04/28 16:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山警分局蘇姓警員2019年傳簡訊「只想玩女警」等給方姓女警，甚至邀約上摩鐵；方女提告性騷擾，警方將蘇男依法送辦，並懲處蘇男申誡，全案高雄地方法院審理中。另方女向高市府提出性騷擾申訴不成立，方女提告撤銷決議，最高行政法院法院判高市府敗訴；警方今表示尊重法院裁定，將營造友善工作環境，避免類似情形發生。

高雄市鳳山警分局蘇姓警員2019年傳簡訊給同所方姓女警「只想玩女警」、「會不會只看到胸」等，甚至邀約方女上摩鐵。方女不堪其擾對蘇男提告性騷擾，市警局依規定將方男送辦，同時懲處蘇男一支申誡，將他調至同分局另間派出所；全案高雄地方法院審理中，方女則調往其他警分局。

請繼續往下閱讀...

方女並向市府社會局提出性騷擾申訴，高雄市政府性騷擾防治委員會決議不成立，方女提告撤銷決議，一審判決撤銷，社會局提出上訴，最高行政法院法院維持原判決，判社會局敗訴。

鳳山警分局今表示，蘇員目前表現正常，未再接獲類似投訴案件，強調尊重法院裁定，並督促各單位營造友善工作環境，切勿再有類似情形發生，維護警察同仁權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法