女警「賓利姐」蹺班、開警車送男友詐薪資加油費 判刑8月

前女警邱薏瑄。（取自邱薏瑄臉書）

2024/03/12 13:45

〔記者張文川／台北報導〕台北市前女警「賓利姐」邱薏瑄（已被汰除），從警期間與詐騙集團成員交往，私下替男友濫查民眾個資，經台北市警局自清查獲後函送法辦，檢方查出邱女於中山警分局值勤期間，開警察巡邏車私載男友，翹班去夜店狂歡，被控詐領值勤期間的薪資及公務車加油費，台北地檢署起訴，台北地院依1件「公務員利用職務機會故意犯詐欺得利罪」邱女判刑3月，不得易科罰金，另依2件詐欺取財罪將邱女合併判刑5月可易科罰金15萬元。得上訴。

邱女家境富裕，從警時即高調開賓利車上班，被同事封為「賓利姊」，而從警前考上高雄大學法律系後，未畢業即半途報考警專，警專31期結業後，分發北市中山警分局長安東路派出所，從警9年期間爭議不斷，2015年她放假搭高鐵時，買下3個連號座位，光腳露趾在座位上自拍，引發非議；2016年參加BMW車聚而結識某任男友，她懷疑男友偷吃前女友，3度濫查男友的車籍資料個資。

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檢方追查，邱女竟涉向詐團開價700萬元，以製作假扣押筆錄方式幫助「黑吃黑」1000萬元詐欺款，因索價過高而未遂；後來她還真的製作假扣押筆錄，掩護男友的詐團成員黑吃黑300萬元詐欺得款，新北地檢署今年1月依貪污治罪條例罪嫌，起訴邱女及其男友郭宣良、詐團成員郭之凡，新北地院審理中。

至於本件詐欺案，台北地院判決指出，邱薏瑄在中山分局警備隊隊員任職期間，於2013年3月18日凌晨1時至7時上班，擔服待命及第二值班期間，蹺班逃勤3小時23分鐘，事後虛偽填報值班、超勤加班費，詐取975元。

邱女又於4月13日凌晨2時至4時之間，逃勤41分鐘，詐領195元超勤加班費，並開著巡邏警車載男友返回新莊化成街住處，再開回分局，將公務車當作私人交通工具，使承辦人陷於錯誤而前往加油，邱女從中詐取104元油料費。

台北地院認定邱女兩次逃勤詐領加班費，構成刑法詐欺取財罪，詐取油料費則屬利用職務上機會故意犯詐欺得利罪，邱女在準備程序時自白認罪。

法官審酌邱女身為警察，貪圖私人不法利益，公私不分，有悖職守，影響社會大眾觀感，有損公務員形象，誠屬不該，犯後坦承犯行，並如數繳回犯罪所得，2詐欺取財罪各判4月、3月，合併執行5月徒刑可易科罰金；另一件利用職務上機會詐欺得利罪，因是貪污罪，判處須入獄的3月徒刑，不得易科罰金。

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