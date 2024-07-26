真實版《周處》？女心靈導師要學員當眾愛撫、同婚 不聽令就打

女子張淑珺的心靈課程資料。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/26 16:42

〔記者邱俊福／台北報導〕女子張淑珺涉嫌在新北市新店區開設心靈課程，招募罹病或於職場、學校遭遇挫折的男女學員，誆可治病、可獲年收千萬賺錢能力，收取數十萬到百萬高額學費斂財；為控制學員，她竟要求學員間同性結婚、相互撫摸、互毆，並訂定跑外送每天要賺多少錢、地上有落葉未掃乾淨等等誇張規定罰款。刑事局偵九大隊第二隊今天宣布偵破，逮捕張女及助理、學員等8人送辦，目前有3名學員出面報案，財損逾1600萬元。

警方調查，66歲張淑珺自稱曾赴美學習心靈相關課程訓練，出過2本書，2009年在新北市新店區租屋開設「新心人類未來學淨化學院」，學員約7、8人，當中有罹癌症尋求心理治療，也有剛畢業找不到工作，想培養賺錢能力的社會新鮮人。她也經營咖啡廳與按摩店。

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張淑珺向學員誆稱，修習課程可保證疾病不復發、可獲得年收千萬能力；學員繳交昂貴學費後，會再被要求上其他心靈課程、或者沉浸式英文課程，每項學費動輒百萬。為能就近控制，張女會要求學員住在教室，甚至以學員性向有問題為由，要求男、女學員同性辦理結婚，更誇張的是，要結婚學員在教室公開相互撫摸、親吻等，只要不聽從指示，就要自我掌摑、下跪道歉，以及其他學員徒手、持坐墊或刮痧板等毆打教訓，甚至有名男學員被要求男扮女裝外出，學習性別認同障礙治療。

張淑珺還會以學員繳不出學費或訓練賺錢能力為由，指示學員到她經營的咖啡廳、按摩店打工，或當外送員，規定只要杯子沒洗乾淨、地上有樹葉未清掃等，或外送每天沒賺到要求的數字就罰款，學員債滾債，沒有還清的一天，只要學員繳不出錢，就要求簽立本票，再要求出售房產或打工賺錢償還債務。

張淑珺到案聲稱，要求同性結婚、罰錢等等指令都是訓練課程之一與手段，學員自己願意、喜歡，如果不願意可隨時終止，否認有控制、強迫的不法行徑。

警方據報，今年4月8日逮捕張女、陳姓女助理，通知張女丈夫、陳姓助理與參與毆打施暴的吳姓等4名學員，查扣手機、學員上課資料、借據、銀行帳戶存款81萬元、美金7萬元等贓證物，依詐欺、恐嚇取財、強制猥褻、傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

女子張淑珺要求被害人寫的切結書。（記者邱俊福翻攝）

女子張淑珺要求被害人寫的切結書。（記者邱俊福翻攝）

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