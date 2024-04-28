台中行人地獄！休旅車外車道硬切左轉 險撞飛斑馬線4人

休旅車險撞飛過馬路的2大2小共4名行人。（民眾提供）

2024/04/28 16:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛休旅車日前行經南屯區路口時，未在內側左轉車道排隊待轉，卻從外側直行車道直接硬切左轉，差點撞飛當時走在斑馬線上過馬路的4名行人；其中一名女社工因此受輕傷，所幸經就醫無大礙。影片這兩天曝光，也引起網友對該名未禮讓行人的休旅車駕駛一片撻伐。

這起事故發生在24日傍晚6時51分，地點在南屯區五權西路二段與向心路口，根據民眾行車紀錄器及路口監視器影像顯示，當時向心路左轉車道有多輛車停下來，等待行人通過馬路，但休旅車搶快不想排隊臨時決定左轉，只見該車從外側車道直接硬切左轉，視線疑被左側等待行人通過的其他車輛阻擋，差點撞飛2大2小共4名行人。

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所幸休旅車及時煞住，僅其中一名輕微受傷，但驚險過程仍仍讓人嚇出一身冷汗，影片曝光引起網友痛批大肆撻伐，紛紛留言：「真的是眼瞎，只有他看不見」、「搶快啦，那次不是A柱揹鍋」、「ABCD柱都沒擋住視線，怎麼會看不到行人」。

警方對此表示，這4名行人中的兩名大人是女社工，當時正牽手帶兩名幼童要回家，沿向心路北往南方向徒步，綠燈經由行人穿越道欲通過五權西路時，22歲張姓女社工遭對向由向心路南往北方向，欲左轉五權西路的休旅車撞上受傷，所幸經自行就醫治療無大礙。

而76歲的休旅車林姓駕駛經酒測沒有飲酒反應，警方初判他左轉彎未依規定、駕駛汽車行經行人穿越道不暫停讓行人通過，行人則未發現肇事因素，至於詳細肇責仍有待警方進一步分析研判。

休旅車從外側車道左轉硬切。（民眾提供）

休旅車險撞飛過馬路的2大2小共4名行人。（民眾提供）

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