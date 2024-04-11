士林「克強館」動土 蔣萬安：目標建9座各具特色躍動館

「台北躍動館–克強館」動工典禮。（台北市體育局提供）

2024/04/11 17:34

〔記者江采蓁／台北報導〕「台北躍動館計畫」今（11）日邁出重要一步，率先於士林區克強公園游泳池拆除改建，打造首座以兒童體適能中心為特色的「台北躍動館–克強館」，預計於2026年完工。台北市長蔣萬安表示，除了現有12座運動中心，將持續打造各具特色的運動場館，目標建置9座躍動館。

台北市體育局力推「台北躍動館計畫」，目標以改建或整修既有老舊公共建築模式，或在運動資源較為稀缺區域，積極打造「台北躍動館」。

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而士林區克強公園游泳池前身為天母游泳池，是天母地區歷史最為悠久的游泳池，然而，因使用年久、設施有限，因此，體育局將之改造為地上5層、地下2層建築，包含室內及戶外游泳池、各式綜合球場及教室、兒童體適能中心、停車場等空間的複合式運動場館。

改建後的「台北躍動館–克強館」將結合鄰近蘭雅國小特性及「共融、希望」施政方針，規劃台北市首座「兒童體適能中心」，提供各式兒童或親子運動課程；此外，同時打造如「兒童遊戲室、兒童戲水池」等特色設施，讓小朋友與家長們享有專屬親子運動空間。

台北市長蔣萬安今日親自主持動土儀式並為工程祈福，也要求施工單位降低對周邊學校的環境衝擊。他表示，經過跨局處合作盤點全市公有房地資源後，未來將打造包含克強館在內共9座的台北躍動館，除了以兒童體適能為主題的克強館外，預計今年上半年以室內射擊、身障友善為特色的新生館也將動土。

蔣萬安提到，後續還會有鐵人三項訓練、水上運動、匹客球等特色場館，目標使喜愛運動的市民們都有更近便的體育場所，使全民運動融入日常生活、培養競技人才、向下扎根養成運動習慣。

體育局指出，自2003年全國首座台北市中山運動中心啟用後，台北市各行政區共12座運動中心陸續落成，迄今每年平均皆有1千萬人次進場運動；而台北市府繼續啟動場館布建計畫，期許未來9座躍動館結合現有運動中心，持續提升運動人口。

此外，體育局表示，將推出U-Sport台北樂運動計畫，明年還將舉辦大型國際賽事2025世界壯年運動會，期盼能帶動全市規律運動人口與運動產業再升級，將台北市打造為「運動之都」。

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