台電熬夜搶修高雄市區修復率達99％ 剩456戶未復電

台電熬夜搶修、高雄市區復電達99%。（台電高雄區處提供）

2024/07/27 10:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電高雄區處熬夜搶修，今上午已復電99%，區處說明剩餘456戶因三民區大豐一路、德山街等配電室淹水，只要抽水完成，將即刻派員儘速設備查修，致力加速復電。

台電高雄區處主要轄管範圍為原高雄市區，凱米強颱來襲造成轄區47847戶曾經停電，其中市區多達10處因淹水影響供電的地下室，造成搶修速度被迫放緩。

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經國軍、區公所、台電皆出動抽水機協助抽水，從昨夜動員抽水機一路到昨天，還剩1318停電戶，經過熬夜搶修，今市區復電已達99%。

高雄區處說明，剩餘456戶因三民區大豐一路、德山街等配電室淹水，待抽水完成，本處會即刻派員進行設備查修，致力加速復電。

因應凱米颱風強降雨侵襲，台電高雄區處本次總計出動139位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機。

另外包括台電屏東區處、輸變電工程處南區施工處、高屏供電區營運處也於昨天晚間緊急支援抽水機，協助抽水；台電特別感謝本次風災多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待。

台電熬夜搶修、高雄市區復電達99%。（台電高雄區處提供）

台電熬夜搶修、高雄市區復電達99%。（台電高雄區處提供）

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