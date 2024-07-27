彰化以南及花蓮5鄉鎮農損嚴重區域 農業部：全品項免現勘

凱米颱風造成全台農業災損嚴重，農業部公布彰化以南及花蓮5鄉鎮農產業全品項災害救助，災情嚴重者得免現勘，即可拿到現金救助。（農業部提供）

2024/07/27 10:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕農業部統計，凱米颱風已造成全台上億農業損失，為全力協助農漁民，農業部今（27日）上午宣布，經專家會議認定，公告彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及北花蓮（壽豐鄉、花蓮市、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉）等區域，農產品全品項免現勘，提供農災現金救助、貸款半年免息、加速農業保險理賠等。

農業部表示，除了彰化以南及花蓮5鄉鎮的農產業全品項之外，這次專家會議也認定，台中市的青蔥、西瓜、苦瓜、梨、芋、胡麻、塑膠布溫網室、水平棚架網室；宜蘭縣的青蔥、西瓜、番石榴等，也列入農業天然災害現金救助與低利貸款。

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相關措施，農業部強調，將從寬認定標準、簡化勘查作業，優先協助災後復耕，如針對符合農業部公告災損天氣參數之品項，倘查證其客觀條件可認定有耕作事實者，依規定即可免現勘。

另針對尚未納入災損天氣參數的品項，農業部表示，經直轄市、縣（市）政府認定，並報農業部核定者，得免現勘。農業部也呼籲，農民可透過「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，作為客觀種植的佐證文件，得免除勘查程序，盼使農民早日領取救助金度過難關。

有關農業天災貸款半年免息措施，農業部說明，免息期間自113年8月1日起至114年1月底止，新舊貸款均免息，舊貸免申請，新貸核准後即適用，且於半年免息期間，均免收保證手續費。

而農業部還推動農業保險，這次碰上風災農損嚴重，農業部進一步指出，涉及凱米計有15品項19張氣象參數型保單，目前已有柚、柑橘、番石榴、梨、水芋、蓮霧、木瓜、甜柿、西瓜、養殖水產、吳郭魚及虱目魚等12項氣象參數型保單風速或降水量達理賠標準，農金署已促請產險公司簡化理賠程序，主動核算並通知農民，加速理賠款撥付。

凱米颱風致全台各地農損嚴重，農業部也公告特定品項列入農業災害現金救助。（農業部提供）

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