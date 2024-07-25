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致電22縣市首長 卓榮泰：力拚供電搶修鐵公路 、農損從速認定

對於強颱凱米災情，行政院長卓榮泰今（25）日致電全國22縣市首長，了解各縣市急需協助事項。（資料照，行政院提供）

對於強颱凱米災情，行政院長卓榮泰今（25）日致電全國22縣市首長，了解各縣市急需協助事項。（資料照，行政院提供）

2024/07/25 16:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於強颱凱米災情，行政院長卓榮泰今（25）日致電全國22縣市首長，了解各縣市急需協助事項。卓榮泰表示，風災停電部分，力拚今天完成9成以上電力供應；鐵路、公路在人員安全情況下盡快進駐搶通，至於農損情況，農業部也會從速認定、簡化流程，核發災損補助，協助農民度過難關。

卓榮泰表示，強颱凱米雖然逐漸遠離，台灣各地，尤其中南部仍有劇烈強降雨持續發生，各地也陸續傳出災情。他已經致電聯繫全國22縣市首長，了解各縣市救災急需協助的事項，也特別感謝各縣市首長及防救災團隊的辛勞。

卓榮泰指出，大家所關心，風災停電部分，台灣電力公司已經調度加派人力、跨區支援，力拚今天完成9成以上電力供應；鐵路、公路搶修部分，已請交通部掌握情形，在人員安全情況下盡快進駐搶通；強風和淹水所造成的農損情況，也請農業部調查掌握，依照農業天然災害救助相關辦法，從速認定、簡化流程，核發災損補助，協助農民度過難關。

卓榮泰說，明天開始，他和副院長鄭麗君會分別至災情嚴重、迫切需要中央協助的地方勘查災情，跟地方政府合作，讓民眾儘速恢復正常生活。中央與地方政府全力、齊心救災，攜手度過凱米颱風帶來的災害。

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