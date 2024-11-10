拒絕日本客！中國騰衝飯店業者拉防空警報 高喊「滾出去」

雲南騰衝市鑫際洲酒店拒絕日本人入住，引起熱議。（擷取自微博）

2024/11/10 06:04

首次上稿 11-09 23:36

更新時間 11-10 06:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國排外、反日怪象越演越烈；一名中國女子帶日籍友人到雲南遊玩，沒想到入住當地的騰衝鑫際洲酒店時，卻在登記時，被告知店家拒絕接待任何日本人，櫃檯員工甚至在溝通過程中直接大喊「滾出去」！並在大廳拉響防空警報，當場把人趕走。

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綜合中媒報導，這名中國女子7日帶著日籍友人要入住雲南省騰衝市鑫際洲酒店，沒想到在登記時，櫃檯員工發現同行住客中有日本人，當下勃然大怒說「我們騰衝不接待任何日本人」，當事人反駁「不能以妳一人，去代表整個騰衝政府啊」，不料櫃台人員越講越激動竟大喊「滾出去」！並拉響防空警報，最後女子與日籍友人皆被趕出飯店。

隨著事件發酵，竟有許多中國網友見狀紛紛叫好，甚至送上許多鮮花、奶茶、蛋糕等各種禮品，讓這間飯店在網路上瞬間爆紅，而該名員工也收到了來自全中國各地網友表揚、讚賞。

飯店負責人解釋，騰衝當地「一直都是這樣」（拒絕接待日本人），雖然政府沒有規定，但這是當地每個人都知道的。但是又說，因為飯店的星級達不到，所以只能接待來自港澳台和本地的旅客。

據了解，雲南是抗日戰爭時期，成為滇西抗戰主戰場。而在國殤墓園忠烈祠黑色石板上，鐫刻著騰衝戰役中國軍上萬名中國遠征軍陣亡將士姓名，由於騰衝是在中國歷史裡被稱為「英雄之城」，是當時抗日戰爭以來國民革命軍，收復的第一個有日軍駐守的縣城，中國政府甚至在騰衝當地，立下「日軍跪地雕像」來緬懷當時的亡者。

在事發後，該飯店收到全國網友的鮮花。（擷取自微博）

飯店及員工也都收到許多祝賀卡。（擷取自微博）

騰衝當地立下「日軍跪地雕像」來緬懷當時的亡者。（擷取自微博）

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