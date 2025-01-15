調查局證實台人申辦中國身分證 國台辦跳腳嗆「綠色恐怖」伎倆

網紅「八炯」溫子渝在「公布新的中國身分證！臥底公安曝光一疊台灣人辦證」影片揭露，確有台灣民眾申領中國身分證，他拿出中國護照、中國身分證的照片佐證。（圖擷取自攝徒日記YT頻道）

2025/01/15 12:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共誘拉台灣民眾申領中國身分證，總統賴清德日前表示，「民眾勿因一時利益走入歧途，民主無價、自由不能折現」。調查局也證實，已查知部分國人領有中國身分證或居民戶口簿，將進一步擴大查察；中國國台辦發言人陳斌華今天反嗆，「民進黨當局」有關說法是其操弄認知作戰，施行「綠色恐怖」又一伎倆。

陳斌華在國台辦記者會表示，台灣居民來中國學習、工作、生活或定居，這是他們的自主選擇。「民進黨當局」藉機炒作中國威脅，恐嚇限制台灣民眾的自主選擇，剝奪他們得到更多更好發展的機會，不得人心，也不會得逞。

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陳斌華聲稱，「兩岸同胞一家親」，對於台灣居民看好中國發展前景，選擇到中國落戶，我們表示歡迎，將依法依規予以審批辦理。

不過，反共網紅「八炯」溫子渝在最新的「公布新的中國身分證！臥底公安曝光一疊台灣人辦證」影片揭露，確有台灣民眾申領中國身分證，並拿出相關申請表單、中國護照、中國身分證的照片佐證。

八炯指出，一名本名叫「薛豪」的台灣男子申辦「台灣居民往來大陸通行證」，證件効期是2016至2021年，過期後去換證竟改名為「巫艾」，發證單位是福建的單位，證件上長相、生日都是同一個人。又進一步領有中華人民共和國身分證，中國護照姓名竟然變成了「陳紅」，現居福建平潭某一條路上。

八炯更說，中國身分證這件事難以查證，因為必須在中共國裡面有內應，就有臥底公安曝光一堆台灣人等著辦證，並提供一疊中國身分證說，「上面已經交代，這些必須通通得在過年前搞定」。

網紅八炯影片揭露，有臥底公安曝光一堆台灣人等著辦證，並提供一疊中國身分證說，「上面已經交代，這些必須通通得在過年前搞定」。（圖擷取自攝徒日記YT頻道）

中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

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