鼎越拿掉京華城20％容積獎勵 函文北市府將變更設計

北市副市長李四川15日針對京華城案邀集外部專家學者召開會議會後受訪。（記者張嘉明攝）

2025/01/15 11:51

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府針對前台北市長柯文哲涉京華城容積率案圖利、收賄被起訴，目前羈押中，台北市政府今（15）日邀集專家學者研商，經過約1.5小時的會議，副市長李四川出面說明表示，鼎越在會前已函台北市建築管理工程處，表示願意盡速變更設計，拿掉有爭議的20%容積獎勵，由於需經過結構外審、都市設計審查等程序，預計會在3個月內完成。

台北市議會各黨派認為應撤回京華城20%容積獎勵，日前作成綜合決議，要求市府應研議撤銷2022年11月公告的西松段三小段156地號（即原京華城基地）的都市計劃，回歸原都市計劃，廢止違法容積。

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台北市長蔣萬安12日受訪曾表示，將邀集專業技師工會、財務、會計、法律等相關領域專家共同討論，起訴後1個月會有初步報告。柯文哲是在2024年12月26日被提起公訴，換句話說，北市府應會在農曆年假期前做出決定。不過，今天的結論是鼎越願意自行變更設計。

據了解，市府對於檢方雖然已經起訴柯文哲、沈慶京等人，但無法就此認定有罪，若這時取消20％容獎，萬一未來判決無罪，市府恐面臨國賠請求，因此傾向由鼎越自行提出變更設計，放棄20％容獎，雙方都有持續連繫溝通中；但從鼎越的角度看，自行放棄怕被解讀為認罪，另一方面，也有向股東說明的壓力。

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