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    這波冷氣團預計影響至週五清晨 週六白天可回升至20度

    氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/01/15 11:42

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣受新一波冷氣團影響，北台灣氣溫自昨起至今日傍晚將下滑超過10度。中央氣象署說明，這波冷氣團預計持續影響至週五清晨，西半部、東北部地區氣溫約10至13度，花東地區約14至16度，週六則有輻射冷卻影響，各地清晨氣溫仍然偏低，但白天氣溫可回升至20度或以上。

    中央氣象署預報員官欣平指出，受到新一波大陸冷氣團影響，今天是台灣主要天氣變化的時間點，其中降雨方面，受到南方雲系與冷空氣靠近，各地有飄雨的情況，但入夜後雨勢就會明顯減緩，週四起則逐漸轉乾，僅東半部地區有雨。

    官欣平提到，週六至下週二期間，因冷氣團減弱、東北風轉為偏東風，各地氣溫回升至20度或以上，但因環境偏乾，需注意10度以上的日夜溫差，且雖目前預報結果仍相當分歧，但下週一起可能有另一波冷空氣再度影響台灣，強度、影響時間等還有待觀察。

    此外，預報員張承傳表示，目前這波冷氣團對台灣影響持續到週五清晨，西半部、東北部地區低溫約10至13度，花東地區低溫約14至16度，且近山區、沿海空曠地區等可能更低，週六起雖冷氣團減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，各地早晚仍有較低溫度出現。

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    風浪示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    風浪示意圖。（圖為中央氣象署提供）

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