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    川普提名國務卿魯比歐將出席聽證會 講稿怒斥中國靠欺騙取得大國地位

    川普提名的國務卿魯比歐將出席國會聽證會，他在講稿怒斥中國靠著謊言、欺騙、駭客、偷竊和犧牲美國利益為代價，藉此取得大國地位。（法新社）

    川普提名的國務卿魯比歐將出席國會聽證會，他在講稿怒斥中國靠著謊言、欺騙、駭客、偷竊和犧牲美國利益為代價，藉此取得大國地位。（法新社）

    2025/01/15 12:10

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普提名的國務卿魯比歐（Marco Rubio），將於今天（15日）出席國會聽證會，他在講稿怒斥中國靠著謊言、欺騙、駭客、偷竊和犧牲美國利益為代價，藉此取得大國地位。

    據《彭博》報導，魯比歐在講稿裡對中國抨擊連連，直指中國佔盡好處卻忘了應有的義務和責任，顯示出他長期對中鷹派的態度，可能反映出川普新政府將和中國發生衝突，而且川普先前已強調會向中國徵收新的關稅。

    魯比歐講稿指出，美國會將自身國家利益置於一切之上，努力解決混亂並創造自由世界，他歡迎中國共產黨（Chinese Communist Party）加入這樣的全球願景，在這裡魯比歐沒有使用中華人民共和國（People's Republic of China）而是中共，針對意味濃厚。

    魯比歐在講稿中也批評拉丁美洲的「暴君」和「毒品恐怖分子」，使得難民湧入美國。魯比歐講稿強調，選民投給川普就是想要一個強大的美國，希望看到國外和平、國內繁榮，這將是他上任後的核心使命，確保每項政府計畫都能造福美國人。

    魯比歐在講稿裡表示，未來所有政策都必須經過3道提問，亦即「它會讓美國更安全嗎？」、「它會讓美國變得更強大嗎？」、「它會讓美國更繁榮嗎？」

    魯比歐講稿指出，美國的財富不是無限的、力量也不是無限的，但將國家利益置於一切之上並不代表孤立主義，只要美國強大起來就能給盟友帶來好處。

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