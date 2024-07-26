便當店門口豆腐丟地上！ 知情人曝：這1物最噁「霉在開玩笑」

網友路過便當店，發現門口的人行道上堆滿許多食材，豆腐甚至裸露在外。（擷取自Threads）

2024/07/26 23:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期頻傳食安議題，許多民眾都會擔心購買的食物是否乾淨。一名網友在社群平台分享，晚上經過一間便當店時，發現店家沒營業但門口人行道卻堆滿了食材，豆腐甚至沒有包裝遮擋，直接裸露在外頭，讓原PO相當傻眼，「這是認真的嗎？半夜會有多少蟑螂老鼠爬過？」

網友近日在Threads發文，晚上路過新北市一家便當店時，發現門口的人行道上擺放許多食材，疑似廠商事先在營業前，先將店家叫的貨物送至門口，不過仔細一看竟發現，豆腐沒有被任何包裝掩蓋，僅有木板相互堆疊，路過的車輛揚起灰塵都能輕易沾染豆腐，讓原PO感到震驚，「便當店的豆腐就這樣放在地上？」。

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貼文曝光，掀起許多網友熱議，「不用懷疑，大部分便當店、小吃攤的豆腐都是這樣，台灣人大腸癌第一名不是沒原因的」、「肉、冰、豆腐等等很多食物都是這樣曝露在外面，從以前到現在都是這樣」、「消毒人員路過，勸你還是忘了此事，不然你真的沒外食可以買了」、「古早味的秘訣」、「半夜進貨就都這樣啊，沒給鑰匙就是只能丟外面，除非有架設籃網」。

另外，不少網友指出，很多攤販放豆腐的木板看起來非常「噁心」，「那放豆腐的木板才更精彩，霉在開玩笑的」、「木板都是黴菌，你還在意地板幹嘛」、「豆腐木板才可怕，吸收N年的日月精華，黑了繼續用」、「板豆腐就這樣一批批放在發霉的木板上，用發財車載去市場」。

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