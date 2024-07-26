為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

買百元衣、湊免運……想省錢卻變更少 過來人曝冤枉路

某網友分享四個省錢失敗的經歷，避免更多人花冤枉錢，並提醒為了湊免運而買不必要的東西是大忌。示意圖，與本文無關。（資料照）

某網友分享四個省錢失敗的經歷，避免更多人花冤枉錢，並提醒為了湊免運而買不必要的東西是大忌。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/07/26 23:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年物價上漲生活成本提高，省錢成為必備的技巧，因此有網友分享四個省錢失敗的經歷，避免更多人花冤枉錢，並提醒為了湊免運而買不必要的東西是大忌，文章曝光後引起網友熱烈回覆。

一名網友在Dcard分享四個省錢失敗的經驗，第一個是常買幾百元便宜的衣服，原PO說「當下覺得這些衣服好看又便宜，但大多數都穿不久，可能穿幾個月就出現荷葉邊，反而買貴一點的更耐穿」。接著是把錢都存在銀行裡，以為只要降低物慾就可以存到錢，然而銀行利息低，物價又一直在上漲，反而造成「明明有在存錢卻越存越少」的現象。

再來，是訂閱不必要的串流服務，原PO表示「以為每個月花點小錢，就可以爽看電影和影集，卻發現根本沒什麼在用」。最後一個湊免運費，原PO表示「這點真的是大忌」，常常只需要一樣商品，但為了達到免運門檻，而強迫自己買不需要的商品；對此，原PO詢問網友還有哪些「以為很省，卻花更多錢的行為」。

文章一出，引起許多網友留言「很熱跑去咖啡廳吹冷氣，結果飲料錢根本可以在家吹很爽還買飲料回家喝」、「因為送很多贈品而買，卻發現那些東西用不到只好送人」、「做指甲，想說一個月花個1000可以指甲美美的，但結果超燒錢」、「一直開關冷氣，其實這樣反而更耗電」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
機車加油滿到快溢出！ 騎士直呼「下次不敢了」
2024/07/14 23:31

機車加油滿到快溢出！ 騎士直呼「下次不敢了」
違約交割本人現身？她986元入手台積電喊「沒錢」 崩潰求救怎麼辦
2024/07/24 11:24

違約交割本人現身？她986元入手台積電喊「沒錢」 崩潰求救怎麼辦

新板特區豪宅王 三重新作首購青睞
日專家曝光理財5大NG行為 容易淪為「月光族」
2024/05/21 14:39

日專家曝光理財5大NG行為 容易淪為「月光族」
台男稱月收4萬但能「年存36萬」 網友好羨慕
2023/10/26 15:56

台男稱月收4萬但能「年存36萬」 網友好羨慕

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
開源節流並行！ 小資女曝「全方位省錢法」 意志力讓網友跪了
2021/10/30 00:03

開源節流並行！ 小資女曝「全方位省錢法」 意志力讓網友跪了
錢被通膨吃光光？美百萬富翁曝省錢「4關鍵」
2024/05/22 11:12

錢被通膨吃光光？美百萬富翁曝省錢「4關鍵」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播