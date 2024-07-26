買百元衣、湊免運……想省錢卻變更少 過來人曝冤枉路

某網友分享四個省錢失敗的經歷，避免更多人花冤枉錢，並提醒為了湊免運而買不必要的東西是大忌。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/07/26 23:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年物價上漲生活成本提高，省錢成為必備的技巧，因此有網友分享四個省錢失敗的經歷，避免更多人花冤枉錢，並提醒為了湊免運而買不必要的東西是大忌，文章曝光後引起網友熱烈回覆。

一名網友在Dcard分享四個省錢失敗的經驗，第一個是常買幾百元便宜的衣服，原PO說「當下覺得這些衣服好看又便宜，但大多數都穿不久，可能穿幾個月就出現荷葉邊，反而買貴一點的更耐穿」。接著是把錢都存在銀行裡，以為只要降低物慾就可以存到錢，然而銀行利息低，物價又一直在上漲，反而造成「明明有在存錢卻越存越少」的現象。

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再來，是訂閱不必要的串流服務，原PO表示「以為每個月花點小錢，就可以爽看電影和影集，卻發現根本沒什麼在用」。最後一個湊免運費，原PO表示「這點真的是大忌」，常常只需要一樣商品，但為了達到免運門檻，而強迫自己買不需要的商品；對此，原PO詢問網友還有哪些「以為很省，卻花更多錢的行為」。

文章一出，引起許多網友留言「很熱跑去咖啡廳吹冷氣，結果飲料錢根本可以在家吹很爽還買飲料回家喝」、「因為送很多贈品而買，卻發現那些東西用不到只好送人」、「做指甲，想說一個月花個1000可以指甲美美的，但結果超燒錢」、「一直開關冷氣，其實這樣反而更耗電」。

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