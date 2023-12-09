加薩戰後規劃 美以分歧擴大

以色列持續打擊哈瑪斯之際，傳出美國與以國在加薩戰後問題出現分歧。圖為八日以色列對鄰近邊境的北加薩地區發動砲擊。（法新社）

2023/12/09 05:30

哈瑪斯會成巴解副手

〔編譯林家宇／綜合報導〕彭博七日引述巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）說法，指巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱巴解）正和美國合作擬訂計畫，在戰後管理加薩；哈瑪斯會成為巴解的副手，協助建立一個包含約旦河西岸、加薩走廊、東耶路撒冷並以拉馬拉（Ramallah）為根基的新興獨立國家，「如果哈瑪斯做出協議且接受巴解的政治立場，那麼就有談判的空間。巴勒斯坦人不應被分裂」。

以色列總理納坦雅胡隨後透過社群媒體回應，聲稱「事實是，這就是巴勒斯坦當局的建議，只會強化我的政策：巴勒斯坦當局不是解決方案」。

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以總理堅持維安部署

美聯社報導，儘管美國強烈支持以色列打擊哈瑪斯，但兩國在加薩地區戰後規劃出現分歧。納坦雅胡已表態，以色列會保留在加薩的維安部署，排除外國維和部隊的構想，主張只有以軍才能確保加薩維持非軍事化；以國官員亦談及建立緩衝區防止巴勒斯坦人接近邊境的安排。然而，美國高階官員表示，不會讓以色列重新佔領加薩或進一步縮減巴勒斯坦領土規模，重申要把加薩歸還給受國際承認的巴勒斯坦政府，並恢復建立巴勒斯坦國的和平談判。

美挺兩國方案 拒以佔領

美聯社指出，對於以色列喊出「完全消滅哈瑪斯」的目標，美國起先給予正面回應，然而隨著戰事進行，美方對加薩的災難性人道危機與平民傷亡狀況感到憂心。加薩衛生部指出，已有超過一萬七一七七人喪生，至少三分之二為女性和兒童。

拜登政府傾向加薩交給巴解

報導提到，拜登及政府高層不斷強調，重獲新生的巴勒斯坦政府必須在戰後的加薩佔有一席之地，以色列得尋求納入巴勒斯坦政府的兩國方案，否決了再次長期佔領或重劃加薩邊境的念頭。

以目前首重軍事目標

以色列前高階情報官員沙維特分析，對雙方來說，最重要的是以色列達成其軍事目標，因為這才是日後一切改變的起點。他表示，美國短期內給予的壓力是在全力減少平民死傷和允許更多人道救援進入等迫切議題；但要是美國在某個時間點認為以色列扯後腿或忽視美方要求，那麼緊張程度便可能升高。目前美國仍是希望以色列取得成功。

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