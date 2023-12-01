以哈持續停火 巴「少女英雄」獲釋

巴勒斯坦知名運動人士塔米米（中）十一月卅日獲釋，在母親攙扶下受到熱烈迎接。（路透）

2023/12/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國國務卿布林肯十月七日以來第三度訪問以色列之際，以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」十一月三十日在暫時休戰協議到期數分鐘前同意，停火協議至少再延長一天；布林肯表示，美國希望這樣的停火能持續下去。預計布林肯也將訪問約旦河西岸，並與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面。

戰後三訪 布林肯將訪約旦河西岸

以哈休戰協議十一月廿四日生效、為期四天，之後延長兩天至三十日，原定在當地時間上午七時（台灣時間同日下午一時）到期。居中斡旋的卡達發表聲明說，以巴雙方達成協議，於停火和人道援助准入的相同條件下，將加薩走廊人道主義休戰再延長一天。以國曾表示，哈瑪斯每釋放十名人質，以國就會同意延長停火一天。

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據美聯社報導，卡達與埃及正尋求再延長停火至少兩天，但後續談判變得更艱難，因為哈瑪斯可能開出更嚴苛的條件。在三十日達成延長停火協議前數小時，兩名哈瑪斯份子在東耶路撒冷一處公車站開槍，造成三死八傷，兩人都遭以軍擊斃。

停火一週 累計81人質180囚獲釋

累計自十一月廿四日以來已有八十一名人質獲釋，其中大多數為以色列婦女及孩童，也有外國人。巴勒斯坦囚犯有一八○人獲釋。哈瑪斯於廿九日晚間釋放十名人質換取卅名巴囚，其中包括六日因涉嫌煽動暴力和恐怖活動被捕的廿二歲著名巴勒斯坦運動人士塔米米（Ahed Tamimi）。

塔米米已成為巴人反抗運動的象徵。二○一五年，她為了阻止手臂骨折的弟弟被以軍逮捕，緊咬以軍士兵的手不放。二○一七年，以軍入侵村莊，她十五歲的表弟在抗議時被以軍的橡皮子彈擊中頭部，塔米米為此打了以軍士兵一巴掌，又踹了對方，結果被逮捕、判處八個月徒刑；她掌摑以軍的畫面被拍下來，使塔米米獲得「少女英雄」封號。

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