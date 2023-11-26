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涉洩密以國 2巴勒斯坦男遭處決「吊屍電塔」示眾

約旦河西岸武裝分子25日稱，已處決2名被指與以色列勾結的男子，並將遺體吊起示眾。（擷取自影片）

約旦河西岸武裝分子25日稱，已處決2名被指與以色列勾結的男子，並將遺體吊起示眾。（擷取自影片）

2023/11/26 20:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕加薩走廊帶暫時停火之際，約旦河西岸武裝分子11月25日稱，已處決2名被指與以色列勾結的男子。網路流傳的影像顯示，2具血跡斑斑的遺體被拖行遊街示眾，隨後人們試圖將殘缺不全的屍體掛在電塔上。

《路透》26日報導，巴解組織運作的巴勒斯坦自治政府證實，在西岸的圖卡瑞姆（Tulkarem）難民營，2名巴勒斯坦男子被控是以色列線民而遭武裝份子槍斃，動手的是巴解組織旗下武裝派系圖卡瑞姆旅（Tulkarm Brigades）。

圖卡瑞姆旅上傳影片顯示，一名男子承認與以色列安全部門合作，並交代活動細節。隨後畫面可見有2具遺體遭拖行、毆打及吊起，人們試圖把殘缺不全的屍體掛在電塔上，周圍聚集大批民眾，邊用手機拍攝，邊大喊「叛徒」和「Allahu Akbar」（真主至大）。不過由於掛上高塔太費力，最終民眾改把遺體倒掛綁在聯合國學校牆上。

《美聯社》報導，一名西岸的巴勒斯坦警官匿名表示，其中一名男子是20多歲近30歲，另一人是30歲出頭，其中一人是難民營居民。他們被控提供線報，助以色列軍進行了11月6日的一場突襲，導致3名武裝份子死亡。

網路上還出現2兩人的認罪影片，影片中他們疲憊不堪，眼神低垂，描述了他們最近與以色列情報官員的互動，並稱這些官員向他們支付了數千美元以獲取資訊。巴勒斯坦檢察官辦公室表示，將在未來幾天內公佈警方對這起殺戮事件進行調查的詳細資訊。

據悉，處決2人的武裝團體與法塔赫（Fatah）旗下的「艾格撒烈士旅」（Al-Aqsa Martyrs' Brigades）關係密切，在2人死訊傳出，該團體發表聲明道，「我們沒有冤枉他們，但他們冤枉了自己。」

《美聯社》指出，以色列國家安全局（Shin Bet）長期以來施壓巴勒斯坦人，要他們當告密者，不是威脅、就是用工作機會或通行許可來利誘。對於這2人被處決，以色列國安局暫無評論。

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