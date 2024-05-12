震驚日本「夫婦焦屍案」已逮6嫌 竟是女婿買凶殺人

日本栃木縣上月中旬發生「夫婦焦屍案」，震驚日本社會。最新調查進度指出，目前已逮捕6名嫌犯。圖為栃木縣警察本部。（圖擷取自Google街景）

2024/05/12 23:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本栃木縣上月中旬發生「夫婦焦屍案」，震驚日本社會。最新調查進度，目前已逮捕6名嫌犯，警方也曝光主謀為死者女婿，據悉是因雙方在經營餐廳方面鬧不合，進而引發殺機。

綜合日媒報導，栃木縣一名男子4月16日凌晨在那須町深山發現2具已經被燒成焦黑色的遺體，手腳被綁住，頭部套上塑膠袋並用膠帶綑綁，死狀悽慘，嚇得趕緊報警。當地警方指出，死者為一男一女，男性為55歲歸化日本人（原中國籍）寶島龍太郎，女性則為其56歲的妻子寶島幸子，2人死因都是遭勒頸後窒息。

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據稱，寶島夫婦生前東京都千代田區的高層公寓，在日本開燒肉店餐廳起家，後來生意越做越好開始擴店，後來因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）流行，寶島夫婦大舉低價承租倒閉店家，開了10多間分店。

事實上此案曝光隔天（4/17），就有一名男子向東京都警察署自首，不過因為整起命案作案手法複雜，警方懷疑不只1人犯案。最新消息指出，在東京和栃木縣警方合作追查下，截至本月11日已逮捕6名嫌犯，分別為一開始就自首的平山綾拳（25歲）、死者夫婦的女婿關根誠端（32歲）、疑關根友人佐佐木光（28歲）、韓國籍的姜光紀（20歲）和童星出身的若山耀人（20歲），還有1人身分似乎尚未公布。

相關報導指出，寶島夫婦大女兒的丈夫關根誠端為此案主嫌，警方發現他以1500萬日圓（約新台幣330萬）的酬勞請佐佐木光殺掉岳父、岳母，之後佐佐木光指示平山綾拳下手。平山綾拳於台灣時間4月15日晚間10點50分至4月16日凌晨0時30分，在東京品川區一間廢棄空屋的車庫殺害寶島龍太郎和寶島幸子，後續各付250萬日圓（約新台幣55萬）當報酬，要求姜光紀和若山耀人開車載著遺體到栃木縣深山丟棄，並放火焚燒企圖毀屍滅跡，不過一早還是被發現遺體。

警方透露，關根誠端除了是死者夫婦的女婿，也是死者旗下餐廳的店經理，關根誠端一直在餐廳管理問題上與寶島夫婦發生衝突，可能因此萌生殺機，進而策劃這起犯罪。目前全案還在調查中，警方正全力釐清更多犯案細節。

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