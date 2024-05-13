藏台港全封殺！「中國代理人」操控紐約亞裔大遊行

2022年5月15日，紐約首屆「亞裔美國人和太平洋島民傳統月」（AAPI Heritage Month）遊行啟動儀式。（圖取自紐約市長辦公室）

2024/05/13 06:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紐約市一年一度亞裔大遊行竟然是由一家已向美國司法部登記為「中國代理人」的公司執行長所創辦，這項消息引發外界對中國影響力滲透美國的擔憂。根據《新聞週刊》（Newsweek）12日獨家報導，這場遊行是由中文媒體《星島日報》美國分公司執行長梅建國（Robin Mui）於2022年發起。《星島日報》已於2021年根據《外國代理人登記法》（FARA）被美國司法部要求登記。

據報導，這場亞裔大遊行於2022年首次舉辦，今年將於5月19日在曼哈頓第六大道舉行，作為紐約市「亞裔美國人和太平洋島民傳統月」（AAPI Heritage Month）的一部分。遊行聲稱歡迎所有亞裔美國人參加，但根據《新聞週刊》取得的電郵內容顯示，主辦方排除了他們認為具有政治和宗教爭議性的團體。

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藏人、台灣人、香港人和其他與北京領導層意見相左的人質疑，這場遊行是否真正代表了亞裔美國人社區。他們表示，他們沒有收到邀請參加，申請也沒有成功，或者因為感到不安全而不想參加。

這場遊行是由梅建國與「更好的唐人街美國」（Better Chinatown USA）合作組織的。後者是由曼哈頓唐人街農曆新年活動組織者田士銳（Steven Tin）領導的社區組織。遊行的籌辦得到了紐約市長亞當斯（Eric Adams）、他的亞裔事務顧問格雷科（Winnie Greco）、市長辦公室的亞太裔諮詢小組，以及其他市府官員的支持。

梅建國向《新聞週刊》證實，他創辦了這場遊行，並持有遊行的許可證。多年來，他一直在歷屆政府任內推動舉辦這場遊行，直到亞當斯市府批准。

亞當斯市長出席了前兩屆遊行，走在隊伍最前面，旁邊是中國駐紐約總領事黃屏。根據中國駐紐約總領事館網站的報導，2023年的遊行還有6位紐約市、州或聯邦政治人物，以及來自其他6個亞洲國家的外交官參加。

亞當斯市長辦公室未回應《新聞週刊》關於這場活動的問題，即他們是否知道這場遊行是由一家在FARA登記的公司執行長創辦。

「更好的唐人街美國」的註冊表格上寫著：「歡迎所有人加入我們，慶祝亞太裔文化遺產月！」但該組織的一份文件指出：「基於安全和安保原因，我們邀請和歡迎沒有爭議的政治或宗教組織加入我們。」

文件顯示，主辦方邀請了韓國、日本、孟加拉國和菲律賓等亞洲國家外交官參加首屆遊行。但一個關鍵團體沒有被邀請：台北經濟文化辦事處（TECO）的外交官，TECO也就是台灣的實質大使館。

一位支持民主的藏人表示，亞裔美國人和太平洋島民運動正在被中國政府操控。「中共故意在亞太裔空間中尋求有影響力的角色，然後聲稱批評中國政府的聲音是反華，甚至是反亞裔。」她表示，她不會參加這場遊行。

香港民主運動人士表示，這是中國政府插手主導他們共同的社區的宣傳噱頭，讓他們更容易在國外推進其政治議程。

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