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曾以為天人永隔 以色列9歲女童獲釋後與爸爸重逢相擁

艾蜜莉與父親湯瑪斯重逢。（圖擷取自X）

艾蜜莉與父親湯瑪斯重逢。（圖擷取自X）

2023/11/26 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）25日晚間釋放第二批人質，包括13名以色列人及4名泰國人，年僅9歲的艾蜜莉‧韓德（Emily Hand）也在其中。艾蜜莉的父親湯瑪斯（Thomas Hand）原本以為她已死於哈瑪斯之手，相隔50天後兩人重逢，艾蜜莉朝父親懷裡飛奔的畫面也讓許多人十分感動。

綜合外媒報導，艾蜜莉的雙親都是來自愛爾蘭的移民，母親在她兩歲時因癌症過世，隨後艾蜜莉便由父親湯瑪斯扶養。而在哈瑪斯10月7日發動突襲後，湯瑪斯原先被告知艾蜜莉已在突襲中喪生，但數週後以色列官員告訴他，由於尚未尋獲艾蜜莉的遺體，在艾蜜莉的臥房中也沒有發現血跡，所以還不確定艾蜜莉是否被哈瑪斯殺害。

在得知女兒在獲釋人質名單中之後，湯瑪斯25日表示，他過去這段時間一直活在痛苦中，但他不放棄任何希望。以色列國防軍26日在社群平台「Ｘ」發布人質與家屬重逢的影片，艾蜜莉在看到湯瑪斯後，便跑向湯瑪斯懷中，兩人緊緊擁抱許久，這也是自10月7日後兩人相隔50天再度見面，艾蜜莉則在加薩度過她的9歲生日。

在人質獲釋後，艾蜜莉家屬發表聲明表示：「在經歷了50個充滿挑戰的日子後，我們找不到言語來形容我們的情緒。我們很高興再次擁抱艾蜜莉，同時我們也記得羅特姆（Raya Rotem）和所有尚未返回以色列的人質。」

年僅9歲的艾蜜莉是哈瑪斯釋放第二批人質中的其中一人。（圖擷取自X）

年僅9歲的艾蜜莉是哈瑪斯釋放第二批人質中的其中一人。（圖擷取自X）

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